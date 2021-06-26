Во Франции предъявили новое обвинение по делу об убийстве Самюэля Пати

Убийство Самюэля Пати потрясло Францию в октябре 2020 года, возобновив полемику вокруг террористической угрозы в стране

Во Франции 33-летней женщине, задержанной на этой неделе на юге страны в Ниме, предъявлено обвинение по делу об убийстве школьного учителя Самюэля Пати. По версии следствия, за несколько дней до трагедии она контактировала с совершившим нападение Абдуллахом Анзоровым.

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Задержанную могут признать виновной в причастности к террористической группировке. По данным французских СМИ, прокуратура уже допросила женщину.

После нескольких дней, которые обвиняемая провела под стражей в рамках предварительного заключения, ее решили отпустить. Жительница Нима должна будет соблюдать условия контроля, назначенные судом. Как отмечает агентство France-Presse, неизвестно, в каких именно отношениях она находилась с убийцей Самюэля Пати. СМИ не сообщают, знала ли женщина о планирующемся теракте.

Ранее в связи с убийством школьного учителя французская антитеррористическая прокуратура уже начала расследования в адрес 14 человек. Среди них — шесть учеников колледжа, отец одной из учениц и активист исламистского толка, начавший кампанию против Самюэля Пати в социальных сетях еще до теракта. Двум школьникам предъявили обвинения в причастности к убийству: по версии следствия, в обмен на 300–350 евро они показали на преподавателя нападавшему, который не знал, как выглядит Пати.

Теракт в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин произошел 16 октября 2020 года. Учителя Самюэля Пати убил на выходе из школы выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, которому Франция предоставила политическое убежище.

Поводом для нападение стало то, что Пати якобы показал на уроке карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда и предложил ученикам-мусульманам выйти на это время из класса. В интернете появилось видео с призывом «отомстить» учителю. Позже выяснилось, что школьница, пожаловавшаяся на это родителям и вызвавшая кампанию против Пати в соцсетях, не присутствовала на занятии.

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