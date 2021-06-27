Приговор избирателей: как и за кого голосуют во Франции во втором туре выборов в регионах

В это воскресенье, 27 июня, французы выбирают советы регионов и департаментов. Эти двойные выборы в местные органы власти — последние перед решающим голосованием за президента страны весной 2022 года. Первый тур 20 июня оказался неожиданным по результатам в условиях исторически рекордного числа избирателей, не пришедших на участки. Главные уроки и интриги нынешнего голосования — в обзоре RFI.

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27 июня — решающий день выборов в советы французских регионов и департаментов. Нынешнее голосование — последнее перед выборами президента и парламента страны, который пройдут весной-летом 2022 года. Проверка сил идет прежде всего на выборах в советы регионов, где конкурируют партийные списки (в советы департаментов избирают одномандатников). Основное соперничество ведущих политических сил разворачивается в 12 регионах метрополии (региональные выборы на Корсике и в заморских территориях имеют свою местную специфику).

Основные политические силы. Правящая центристская партия президента Макрона «Вперед, Республика!» (LREM). Правые консерваторы во главе с партией «Республиканцы». Левая Социалистическая партия. Партия «Европа – Экология – Зеленые» (их относят к левой части политического спектра). Крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен (бывший Нацфронт). Крайне левая «Непокорная Франция» Жан-Люка Меланшона. Коммунистическая партия.

В первом туре выборов 20 июня проба партийных сил прошла в условиях рекордной неявки избирателей — на участки пришли всего 33% избирателей. Две трети французов уклонились от выполнения гражданского долга. Исторический рекорд неявки был установлен для выборов всех уровней во Франции с 1958 года. Низкая активность избирателей привела к неожиданным результатам в первом туре.

«Вперед, Республика!» (LREM) Партия Макрона в целом по стране получила чуть больше 10% голосов избирателей. В трех из 12 ключевых регионах (а также на Корсике) сторонники президента и вовсе не преодолели 10-процентный барьер — и не прошли во второй тур. Списки LREM выбыли из борьбы в северном регионе О-де-Франс, в Окситании и регионе Овернь-Рона-Альпы. В партии, созданной перед выборами 2017 года, признали, что пока не успели укорениться на местном уровне, чтобы составить конкуренцию традиционным политическим силам. Тем не менее в LREM решили продолжать борьбу во втором туре, не объединяя списки с другими партиями, как позволяет процедура этих выборов.

Дуэль правых и левых. Голосование 20 июня для многих неожиданно обернулось привычной дуэлью правых и левых, традиционно сменявших друг друга у власти во Франции. Хотя, казалось, что политический пейзаж изменился после прихода к власти президента Макрона и его партии в 2017 году. На нынешних региональных выборах правые — во главе с «Республиканцами» — стали лидерами по общему числу голосов (почти 29%). Левые вкупе (если объединить всех — от социалистов до зеленых) набрали около трети. Результат Соцпартии — почти 16%, у «зеленых» — более 13% поддержки, у крайне левых порядка восьми процентов.

Правые и социалисты, стоявшие у власти в регионах последние шесть лет, имеют большие шансы получить мандат на новый срок. В шести регионах лидерами в первом туре стали списки, представленные уходящим правым большинством. В пяти — на первое место вышли руководившие этими регионами социалисты со своими союзниками из левого лагеря.

«Национальное объединение» Ле Пен. Первый тур выборов 20 июня стал неожиданность и разочарованием для Марин Ле Пен, которая любит называть свою партию «главной оппозиционной силой страны». Некоторые предвыборные опросы даже прочили партии лидерство в нескольких регионах. В итоге крайне правые в целом по стране получили лишь 19% голосов, на девять меньше, чем на прошлых региональных выборах 2015 года. Тогда по итогам первого тура партия, носившая еще название «Национальный фронт», лидировала в шести (!) регионах. Сейчас первое место список Ле Пен занял лишь в одном — Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Регионы «особого внимания»

На юге все внимание приковано к выборам в совет региона Прованс-Альпы-Лазурный берег. Лидером первого тура там стал список партии Ле Пен во главе с Тьерри Мариани. Второе место с небольшим отставанием заняли правые «Республиканцы» — первым номером их списка значится действующий глава региона Рено Мюзелье. В этом регионе с высоким предвыборным рейтингом крайне правых партия президента Макрона решила не выдвигать на выборы своего списка, ее кандидаты были включены в список «Республиканцев». Занявшие в первом туре третье место и проходившие во второй тур «зеленые» приняли решение сняться с выборов, чтобы усилить шансы «Республиканцев» на победу и не допустить перехода региона под контроль партии Марин Ле Пен.

Тьерри Мариани — в прошлом правый политик и экс-министр при президенте Саркози. Он покинул правую партию «Республиканцы», но формально в «Национальное объединение» Марин Ле Пен не вступил. Мариани известен тесными связями с Россией. Он — организатор и участник пропагандистских поездок небольших групп французских парламентариев в «посткрымскую» Россию и аннексированный Крым (куда депутаты ездили по приглашению РФ наперекор официальной позиции Парижа, который считает полуостров территорией Украины).

В парижском регионе Иль-де-Франс неделю назад с большим отрывом от всех остальных первое место заняли правые консерваторы и действующая глава совета Валери Пекрес. Экс-министр в правительстве Николя Саркози, Пекрес выиграла выборы в столичном регионе в 2015 году во главе списка «Республиканцев». Затем она формально вышла из партии, создав собственное движение Libres («Свободные»). Шансы переизбраться на второй срок во главе совета Иль-де-Франс у Валери Пекрес высоки, хотя во втором туре у правых появился серьезный соперник — единый список левых сил. Перед голосованием 27 июня объединились «зеленые», социалисты и крайне левые, первым номером списка стал экологист Жюльен Байу. В парижском регионе вышли во второй тур также список партии Марин Ле Пен и президентское движение «Вперед, Республика!»

В северном регионе О-де-Франс на переизбрание претендует действующий глава совета Ксавье Бертран и его список правых консерваторов (Бертран — бывший министр Саркози, формально покинувший партию «Республиканцы»). Бертран стал лидером первого тура с большим отрывом от соперников. На втором месте во второй тур вышло «Национальное объединение» Марин Ле Пен (список крайне правых возглавляет Себастьен Шеню). Третий соперник — единый список левых сил — «зеленых», социалистов и «Непокорной Франции». Партия Макрона в регионе О-де-Франс не прошла во второй тур, не преодолев 10-процентный барьер.

Процедура выборов

Число депутатских мест. На региональных выборах на кону в общей сложности почти 1760 депутатских мест. Так, в совете парижского региона Иль-де-Франс 209 депутатов, в северном регионе О-де-Франс 170 избранников, в Провансе-Альпы-Лазурный берег 123 депутата, а в Бретани — 83. На выборах в советы департаментов кандидаты борются в общей сложности за более чем 4100 депутатских мест.

Как выбирают советы регионов. На региональных выборах французы голосуют по смешанной системе — за партийные списки (пропорциональная система), но с мажоритарной «премией» 25% мест в совете для обладателя первого места. При составлении списков паритет мужчин и женщин обязателен: кандидаток и кандидатов должно быть равное число. Списки составляют с учетом числа департаментов в регионе, а также численности населения департаментов. В итоге департаменты с населением менее 100 тысяч человек должны быть представлены в совете региона не менее чем двумя депутатами. Более крупные департаменты должны получить не менее четырех мест.

В один тур выборы могут пройти, если один из списков получит более 50% голосов. В противном случае во второй тур проходят партии, преодолевшие 10-процентный барьер. Перед вторым туром возможно объединение списков. Участвовать в альянсах могут партии, преодолевшие 5-процентный барьер. По итогам второго тура «премию» в 25% мест получает список, занявший первое место. Остальные места распределяются пропорционально между списками, получившими не менее 5% голосов (в том числе списком-победителем).

Как выбирают советы департаментов. Выборы проходят по мажоритарной системе. С одной особенностью: в бюллетене значится не один кандидат, а два — женщина и мужчина. Это обеспечивает абсолютное равенство полов в составе совета. Реформа системы формирования депутатских собраний в департаментах, обеспечившая паритет мужчин и женщин, была проведена в 2013 году президентом Франсуа Олландом. Победу уже в первом туре можно одержать, набрав более 50% голосов (дополнительное условие — проголосовать за пару кандидатов должно не менее 25% от числа избирателей, внесенных в списки). В противном случае во второй тур проходят пары кандидатов, набравшие не менее 12,5%. Для избрания в совет департамента во втором туре достаточно простого большинства голосов.

За что отвечают советы регионов. Во Франции в компетенцию региональных советов входит разработка политики экономического развития подведомственной территории, помощь и субсидии предприятиям, а также профессиональное обучение и переобучение. Регионы также отвечают за организацию и развитие железнодорожного транспорта на своей территории (в сотрудничестве с Национальной компанией железных дорог SNCF). В их ведении — строительство и содержание зданий лицеев (старшие классы средней школы).

За что отвечают советы департаментов. В ведении советов департаментов — социальная политика и выплата значительного числа пособий (минимальные пособия безработным RSA, детские пособия, специальные выплаты пожилым и инвалидам). Советы департаментов также финансируют строительство, ремонт и содержание зданий колледжей (средняя школа).

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