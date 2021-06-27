Провал партии Марин Ле Пен и статус-кво правых и левых — итоги выборов в регионах Франции

Президент Эмманюэль Макрон голосует во втором туре выборов в советы регионов и департаментов. Ле Туке, 27/06/2021

Во Франции в воскресенье, 27 июня, завершились выборы в советы регионов и департаментов — последнее голосование перед решающими выборами президента и парламента весной-летом 2022 года. Крайне правой партии Марин Ле Пен не удалось впервые в своей истории взять власть хотя бы в одном регионе: ее список во главе с Тьерри Мариани в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег проиграл правым «Республиканцам». В целом во всех 12 регионах метрополии по итогам второго тура сохраняется статус-кво: победу одерживают действующие главы советов, представители «традиционных» политических сил — правых и левых. Первый и второй тур голосования прошли 20 и 27 июня в условиях беспрецедентно низкой явки — на участки не пришли почти две трети избирателей.

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Как отмечают СМИ, главным «победителем» нынешних выборов стала неявка избирателей. В первом туре 20 июня явка была рекордно низкой для всех французских выборов в истории Пятой Республики с 1958 года. На участки пришли всего 33,2% избирателей. Во втором туре 27 июня, согласно экзит-полам, явка может составить от 34 до 35%. До сих пор самая низкая явка — все же чуть выше 40% — была зафиксирована на выборах в Европарламент в 2009 году и во втором туре муниципальных выборов в июне «пандемийного» 2020 года.

Основные ставки в нынешнем двойном голосовании — на выборах в советы регионов, где соперничали партийные списки (в советы департаментов французы избирали одномандатников). 20 и 27 июня граждане выбирали советы 12 регионов метрополии, ассамблею Корсики, а также советы заморских территорий (Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и острова Реюньон). Стоит отметить важную особенность региональных выборов во Франции, которые проходят по смешанной системе: занявший первое место партийный список получает мажоритарную «премию» 25% мест в совете. Остальные места распределяются пропорционально между списками, получившими не менее 5% голосов (в том числе списком-победителем). Такая система часто (но не всегда) гарантирует партии-лидеру большинство в совете региона.

Марин Ле Пен проиграла битву на Лазурном берегу

Главная дуэль состоялась в южном регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Дуэль между крайне правой партией Марин Ле Пен и правыми «Республиканцами», имевшими большинство в совете последние шесть лет.

Правые под предводительством главы регионального совета Рено Мюзелье набирают, согласно экзит-полам, порядка 56% голосов. Список лепеновского «Национального объединения» во главе с Тьерри Мариани во втором туре получает, по оценкам социологов, 42-44 % голосов.

Неделю назад список крайне правых Мариани стал лидером первого тура, набрав свыше 36% голосов. «Республиканцы» Мюзолье заняли тогда второе место, получив почти 32%. Партия Ле Пен рассчитывала впервые в своей истории получить большинство хотя бы в одном региональном совете. В целом итоги выборов для «Национального объединения» неутешительны: перед первым туром опросы прочили крайне правым лидерство в нескольких регионах (а не в одном), а по общему числу голосов результат партии Ле Пен оказался существенно ниже, чем на предыдущих региональных выборах.

Борьба за регион столицы Франции

В парижском регионе Иль-де-Франс на выборах решался вопрос, сохранят ли правые консерваторы и глава совета Валери Пекрес местную власть на новый шестилетний срок. Или большинство получит объединение левых сил — «зеленых», Соцпартии и крайне левой «Непокорной Франции» (социалисты руководили столичным регионом до 2015 года).

Согласно экзит-полам, правый список Валери Пекрес набирает 44-45%. Объединенные левые — 32-34% голосов. Список крайне правых, сторонников Марин Ле Пен, получает 11-12%. Партия президента Макрона «Вперед, Республика!» (LREM) проходит в совет региона с результатом порядка 10% голосов.

Неделю назад в первом туре список правых во главе с Валери Пекрес (экс-министр при президенте Саркози, формально вышла из партии «Республиканцы») занял место лидера с 36% голосов. Второе место тогда осталось за крайне правой партией Ле Пен (13%): ее список возглавляет молодой соратник лидера Жордан Барделла. Почти 13% получили «зеленые» во главе с Жюльеном Байу. Во втором туре он возглавил единый список левых, объединившись с набравшими 10-11% списками социалистов и крайне левых. Список правящей партии президента Макрона «Вперед, Республика!» получил почти 12%.

Власть правых и левых в регионах — статус-кво

В остальных десяти регионах метрополии во втором туре экзит-полы подтверждают победу тех «традиционных» политических сил — правых и левых, которые имели большинство в уходящих составах региональных советов. После выборов 2015 года советы шести регионов контролировали правые — «Республиканцы» и их союзники. В пяти регионах власть была у левого большинства под руководством Соцпартии.

В северном регионе О-де-Франс список главы региона, правого политика Ксавье Бертрана набирает, согласно экзит-полам, 52-53 % голосов. Бывший министр при президенте Саркози существенно опережает своих главных соперников в регионе — крайне правых: список партии Ле Пен во главе с Себастеном Шеню наибирает вдвое меньше (25-26%). В совет О-де-Франс также проходит единый список левых — «зеленых, Соцпартии и крайне левой «Непокорной Франции» (21-22%).

В регионе Овернь-Рона-Альпы с результатом 55-56% сохраняется правое большинство Лорана Вокье (партия «Республиканцы», экс-министр президента Саркози). Объединенный список левых — Соцпартии и «зеленых» — получает 32-33%. Крайне правая партия Ле Пен — около 11%.

В регионе Гранд-Эст лидируют правые и центристы главы совета Жана Ротнера (39%). Крайне правое «Национальное объединение» — второе место (27%). Третье место и 21% голосов — у списка левых («зеленые», Соцпартия и Компартия).

В регионе Земли Луары лидирует правящее большинство правых «Республиканцев» и центристов (46%). Второе место — у объединенного списка левых во главе с «зелеными» (34-35%). Партия Ле Пен на третьем месте (11%). Альянс партии Макрона и центристов — на четвертом (8%).

Центристы и правые сохраняют власть в Нормандии, набирая 44% голосов. Левый альянс с «зелеными» — на втором месте (25-26%). Третье место у крайне правых Ле Пен (20%). Список, поддержанный правящей партией Макрона, пришел четвертым (около10%).

На юге в Окситании уверенно побеждает список левых и «зеленых» главы региона, социалистки Кароль Дельга (57-58%). Второе место — у крайне правых (23-24%). Правые заняли третье место с 18% голосов.

В Новой Аквитании лидирует левый список главы региона, социалиста Алена Руссе (39%). Второе место и 18% у списка крайне правых. У «зеленых» и правых «Республиканцев» примерно одинаковый результат на уровне 14-15%.

В Бургундии-Франш-Конте победа за возглавляющей регион социалисткой Мари Дюфе и ее объединенным левым списком (42%). Правые «Республиканцы» — вторые (24-25%). Третье место — у крайне правых (23-24%). Список правящей партии Макрона едва набирает 10%.

Глава региона Центр-Долина Луары, социалист Франсуа Бонно побеждает в союзе левых и «зеленых» (38-39%). Он опережает партию Ле Пен и правых «Республиканцев» (по 22-23%).

В Бретани глава региона, социалист Лоик Шене-Жирар набирает 30%. Второе место и 22% у правых «Республиканцев». На третьем месте с 20% — «зеленые».

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