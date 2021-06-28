«Выбрать Францию»: Макрон провел международный инвестиционный форум в Версале в четвертый раз

В Версальском дворце 28 июня в четвертый раз прошел международный инвестиционный форум «Choose France» (выбрать Францию). Эта ежегодная встреча руководителей крупных зарубежных компаний проводится по инициативе президента Эмманюэля Макрона для привлечения во Францию иностранных инвестиций. В 2021 году на форуме объявлено о 25 новых инвестиционных проектах на сумму 3,5 миллиардов евро.

Реклама Читать далее

Задуманный Макроном и проходивший обычно в январе форум «Choose France» в этом году был перенесен на июнь из-за пандемии коронавируса. В этот понедельник в Версале для обсуждения инвестиционных проектов собрались руководители более 100 мировых компаний и банков. Встречу с инвесторами начал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, который провел двусторонние переговоры с руководителями шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, американского концерна General Electric, а также металлургического гиганта ArcelorMittal и суверенного инвестфонда Саудовской Аравии. У президента Макрона в рамках форума запланированы встречи с главами компаний хай-тека Intel, HP (Hewlett-Packard), Qualcomm, и Snapchat.

На форуме «Choose France-2021» объявлено о планах реализовать во Франции 25 новых инвестиционных проектов на сумму 3,5 млрд евро. Центральное место в списке занимают 2 млрд евро инвестиций в строительство в северном французском городе Дуэ мегазавода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей компании Renault.

По 175 млн евро инвестиций пообещали вложить в свои заводы и центры во Франции немецкая фармкомпания Merck (создаст 500 рабочих мест) и американская биотехнологическая фирма Biogen (в свой парижский центр она намерена нанять 100 высококвалифицированных специалистов). Датский фармконцерн Novo Nordisk вложит 50 млн в развитие своего завода по производству инсулина в Шартре (обеспечивает препаратом 8 млн пациентов).

Немецкий производитель бытовой техники Vorwerk и американский машиностроитель Westinghouse вложат 40 и 60 млн евро соответственно в расширение своих французских производств.

Немецкий онлайн-ритейлер одежды, обуви и аксессуаров Zalando представил проект создания во Франции своего логистического центра. Проект стоимостью 300 млн евро предполагает создание 2000 рабочих мест.

France-Presse напоминает, что в ходе трех предыдущих форумов «Choose France» было объявлено о 35 инвестиционных проектах стоимостью 6,5 млрд евро. 20 из них (на €2,3 млрд) были полностью реализованы. 14 проектов объемом €4,2 млрд находятся в стадии реализации.

Во вторник, 29 июня, в Париже пройдет торжественное открытие нового офиса американского банка JP Morgan. Банк усиливает свое присутствие во французской столице для работы с европейскими клиентами после выхода Великобритании из ЕС. В 2020 году JP Morgan купил в центре города новое здание, в котором будут работать 450 сотрудников (до этого штат парижского представительства банка насчитывал 250 человек). В JP Morgan рассчитывают, что Париж станет второй после Лондона европейской инвестиционной площадкой для банка.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться