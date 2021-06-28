Renault наладит во Франции мегапроизводство батарей для своих электромобилей

Глава совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар (слева) и гендиректор группы Лука де Мео на заводе в Дуэ 28 июня 2021.

Французский автопроизводитель Renault официально подтвердил запуск проекта строительства мегазавода по производству аккумуляторных батарей для электромобилей на севере Франции. Завод в Дуэ построят к 2024 году в партнерстве с китайским концерном Envision. В рамках своего нового стратегического плана «Ренолюция» группа Renault рассчитывает стать одним из мировых лидеров в производстве электромобилей.

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Новость о решении Renault построить в северном городе Дуэ, рядом со своим автосборочным заводом, гигантское предприятие по производству батарей для электромобилей еще в минувшую пятницу сообщил глава региона О-де Франс Ксавье Бертран. В этот понедельник, 28 июня, автоконцерн подтвердил выбор места для будущей фабрики и подписание необходимых партнерских соглашений. В тот же день на заводе Renault в Дуэ побывал президент Эмманюэль Макрон, подтвердив поддержку государством прорывного проекта в сфере технологий будущего.

28 июня в Renault официально подтвердили подписание партнерского соглашения о создании аккумуляторного производства с японской фирмой AESC, бывшим филиалом Nissan, который с 2018 года принадлежит китайской корпорации Envision.

Концерн из Китая вложит в строительство французского завода 2 миллиарда, — сообщил глава Envision Лэй Чжан. Предприятие будет построено в период 2022-24 годов. На первом этапе оно будет производить ежегодно 150 000 батарей. Стартовая общая мощность выпускаемых аккумуляторов составит 9 ГВт-ч. Строительство завода позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест.

К 2030 году планируется увеличить ежегодный объем выпуска до 400 000 единиц, общую мощность выпускаемых аккумуляторов довести до 24 ГВт-ч. Число работников же может вырасти до 2500.

Проект Renault и Envision в Дуэ получит бюджетное финансирование в размере 200 млн евро, а также до 100 млн евро поддержки из фондов ЕС, сообщили в администрации президента Франции.

Президент Эмманюэль Макрон на заводе Renault в Дуэ, где построят мегафабрику по производству батарей для электромобилей. 28/06/2021. Ludovic MARIN POOL/AFP

В этот понедельник группа Renault также сообщила о подписании партнерского соглашения с французским стартапом из Гренобля Verkor. Эта фирма, созданная бывшими специалистами Tesla и шведского производителя аккумуляторов Nothvolt, занимается разработкой высокопроизводительных батарей для электромобилей. Renault станет акционером стартапа (с пакетом более 20%), профинансирует исследовательские и конструкторские разработки, а затем поддержит проект Verkor по строительству аккумуляторного завода мощностью 10 ГВт-ч начиная уже с 2026 года (к концу десятилетия мощность может увеличиться до 20 или даже 40-50 КВт-ч). Профиль этого завода — выпуск батарей для электромобилей люкс-класса.

«Ренолюция» и электомобили

Французская компания Renault в 2020 году представила новый план своего стратегического развития под названием «Ренолюция» — для повышения конкурентоспособности и перехода на производство экологически чистых авто, прежде всего электромобилей.

На базе трех своих заводов на севере Франции — в Дуэ, Мобёже (департамент Нор) и Рюитц (Па-де-Кале) — концерн формирует специальный филиал по производству электромобилей — ElectriCity.

За последние три года группа проинвестировала в проект более 1 млрд евро. На заводах ElectriCity планируется с 2025 года ежегодно выпускать по 500 тысяч электромобилей.

Электромобиль ZOE французской фирмы Renault на автосалоне в Марокко 08/11/2016 AP - Mosa'ab Elshamy

Уже в конце 2020 года в Дуэ начнется выпуск электромобиля популярной модельной линейки Megane. Затем французский концерн планирует запустить электрическую версию своей легендарной малолитражки «Рено-5», ушедшего в историю «народного» автомобиля, возрождаемого на волне моды на «нео-ретро».

Французский завод аккумуляторов Stellantis

Завод Renault по производству аккумуляторных батарей — не первый подобный проект во Франции. К 2024 году собственное предприятие по выпуску батарей в северном департаменте Па-де-Кале построит автоконцерн Stellantis, созданный в результате слияния PSA (Peugeot-Citroën) и Fiat-Chrysler. К концу десятилетия общая мощность выпускаемых на этом заводе в городе Дуврен аккумуляторов составит 24 или даже 32 ГВТ-ч.

Французские проекты вписываются в общеевропейскую тенденцию бурного развития производства электромобилей, причем на собственной территории. Особенно масштабны и многочисленны подобные проекты в Германии, которая рассчитывает стать европейским центром производства электромобилей и аккумуляторных батарей.

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