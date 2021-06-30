Во Франции сняли большую часть ограничений для борьбы с COVID-19

Франция почти вернулась к жизни до пандемии, но ситуация в одном из департаментов продолжает вызывать беспокойство властей

Во Франции в среду, 30 июня, отменили большую часть мер для борьбы с распространением коронавируса. Власти перешли к последнему этапу снятия ограничений, о котором президент страны Эмманюэль Макрон объявил в конце апреля. В ресторанах, музеях и других общественных местах отменили лимит числа посетителей, а на крупные фестивали на открытом воздухе можно будет приходить без масок при наличии санитарного сертификата.

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Ранее французское правительство планировало, что 30 июня в стране откажутся от обязательного ношения маски на улице и комендантского часа. Но из-за улучшения санитарной обстановки эти ограничения были сняты на несколько недель раньше, в середине июня.

Одной из немногих оставшихся мер, направленных на борьбу с коронавирусом во Франции, стало ношение маски в помещениях и общественном транспорте, а также запрет на работу дискотек и ночных клубов. Им позволят открыться 9 июля после 16 месяцев вынужденного перерыва. Как отмечает Ouest-France, доступ на них также будет осуществляться по так называемому санитарному сертификату.

Специальный QR-код могут получить те, кто полностью привился от коронавируса, переболел им менее шести месяцев назад или же сдал отрицательный ПЦР-тест в последние 72 часа.

Французские власти также не отказались от ограничений на въезд как из Европы, так и третьих стран. Резидентам Франции и туристам из ЕС и регионов, где коронавирус не распространяется активно, необходимо предъявить на границе санитарный сертификат или отрицательный тест. Приезжим из «красной» зоны, вызывающей беспокойство у эпидемиологов (в том числе из России), необходимо отправиться на 10-дневный строгий карантин. Соблюдение самоизоляции контролирует полиция, а нарушителям грозит штраф в размере 1500 евро.

Часть ограничений продолжает действовать в департаменте Ланды на юго-западе Франции, где выявили «индийский» штамм коронавируса. Там эпидемия распространяется быстрее, чем на остальной территории страны. Однако в местной префектуре заверили, что ситуация не вызывает особых опасений.

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