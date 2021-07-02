Штамм Дельта и «испорченное лето»: глава Минздрава Франции о риске новой волны эпидемии

Французский министр здравоохранения Оливье Веран в эту пятницу, 2 июля, объявил о новых мерах, которые призваны ускорить кампанию вакцинации против коронавируса. Министр также сообщил о растущей угрозе распространения нового и более заразного штамма Дельта, а также о риске начала новой волны эпидемии еще до наступления осени.

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В пятницу Оливье Веран посетил один из центров вакцинации под Парижем, вновь призвав французов в период летних отпусков не откладывать на более позднее время запись на прививки от ковида. Глава Минздрава отметил, что хотя эпидемия во Франции сейчас находится под контролем, риск ее новой волны остается. И связан он с распространением более заразного штамма Дельта (впервые выявленного в Индии). На этот штамм приходится уже треть всех выявляемых случаев заражения (еще во вторник Веран называл цифру 20%).

«Я иногда читаю, что в начале сентября или октября, возможно, существует риск (новой) волны эпидемии, связанной с этим заразным вариантом. Я не совсем уверен, что у нас есть время до сентября или октября. Существует потенциальная угроза возобновления эпидемии уже этим летом (…) Угроза, исходящая от штамма Дельта, — это реальная угроза, которая может испортить нам отпуска и испортить лето», — заявил Оливье Веран.

По словам министра, показатели распространения коронавируса сейчас во Франции находятся на низком уровне, но «снижение остановилось».

По оценке Европейского центра по контролю и предупреждению заболеваний ECDC, к началу августа на штамм Дельта будет приходиться 70% заражений коронавирусом в странах Европейского союза, а к концу месяца этот показатель может вырасти до 90%.

Вакцинация

Оливье Веран объявил об очередных мерах, которые должны подстегнуть кампанию вакцинации.

Отныне французы получили право делать прививку в свое рабочее время, получив специальное медицинское разрешение отсутствовать на работе в течение нескольких часов.

С понедельника, 5 июля, вторую дозу вакцины можно будет получить в любом прививочном центре во Франции, а не только в том, где был сделан первый укол. По замыслу властей, такая либерализация правил позволит французам делать вторую прививку в месте проведения летнего отпуска и не откладывать вакцинацию из-за необходимости прививаться в одном и том же центре.

По данным Минздрава на 1 июля, более 34 миллионов французов (чуть более 50% всего населения) получили хотя бы одну дозу вакцины от ковида. Почти 23,3 миллиона человек — 34,5% населения — полностью провакцинированы. Каждый день во Франции делают порядка 500 тысяч прививок против коронавируса.

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