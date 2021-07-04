Марин Ле Пен переизбрали главой партии «Национальное объединение»

Результаты голосования были объявлены в это воскресенье на съезде партии в южном Перпиньяне. Марин Ле Пен победила со счетом 98% голосов, являясь при этом единственным кандидатом на пост главы партии.

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В воскресенье, 4 июля, Марин Ле Пен была переизбрана председателем крайне правой партии «Национальное собрание» (RN) на четвертый срок. Результаты голосования не были сюрпризом, так как она была единственным кандидатом на этот пост.

Тем не менее, осенью этого года она должна временно покинуть эту должность, если выставит свою кандидатуру на президентские выборы во Франции 2022 года. Для этого «Национальный совет» (управляющий орган) партии должен собраться и утвердить новое направление развития, предложенное Марин Ле Пен. В рамках этого же совета она назначит своего преемника на временном посту главы партии. В связи с этим в субботу, 3 июля, активисты проголосовали за изменение устава, разрешающее временное председательство в партии на 12 месяцев в случае президентской кампании.

По результатам голосования, проведенного в четверг, 1 июля, и объявленного в воскресенье на партийном съезде в Перпиньяне, крайне правый лидер, возглавлявший RN с 2011 года, была избрана со счетом 98,35% голосов.

На прошедших в воскресенье, 27 июня, выборах в советы регионов и департаментов Франции крайне правой партии Марин Ле Пен не удалось впервые в своей истории взять власть хотя бы в одном регионе.

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