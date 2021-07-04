Франция должна готовиться к «войне дронов»

В 2020 году 58% ударов по боевикам в зоне Сахара-Сахель были нанесены беспилотными летательными аппаратами Reaper, поставленными на вооружение французской армии с конца 2019 года.

Об этом говорится в докладе Комитета по обороне Сената (верхней палаты французского парламента). Приветствуя тот факт, что французской армии удалось преодолеть отставание в этой области за последние годы, Сенат рекомендует использовать «недорогие» беспилотники, которыми можно легко «жертвовать» в случае угрозы.

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Франция должна срочно расширить свой «парк» дронов и оснастить свою армию средствами защиты перед лицом новой угрозы, которая возникает как на национальной территории, так и в зонах боевых действий, предупреждает парламентский доклад, копию которого получило агентство France-Presse.

«Несколько недавних конфликтов, не только война в Нагорном Карабахе в 2020 году, но также боевые действия в Ливии в сентябре 2019 года и турецкая кампания на севере Сирии в марте 2020 года, были отмечены массовым использованием тактических дронов и небольших беспилотников», – говорится в докладе. При этом «для прорыва через наземно-воздушную оборону противника» применялись новые способы использования дронов, такие как наведение артиллерийского огня, создание ложных целей, стрелковые цепи, атаки террористов-смертников. Эти способы «предвещают методы будущих военных конфликтов, где дроны будут вездесущими», – отмечается в докладе.

В этом докладе сенатского Комитета по обороне, озаглавленном «Подготовка к войне с дронами: стратегическая цель», отмечается, что «с 2019 года идет процесс наверстывания потенциала: у вооруженных сил будет несколько тысяч дронов к 2025 году по сравнению с несколькими десятками четыре года назад». Доклад должен быть представлен на рассмотрение в среду, 7 июля.

В 2020 году 58% ударов по боевикам в зоне Сахара-Сахель были нанесены беспилотными летательными аппаратами Reaper, поставленными на вооружение французской армии с конца 2019 года. Программа Eurodrone, которая направлена ​​на замену Reaper с 2028 года, «наконец-то выполняется» после длительного периода простоя, вызванного переговорами с немецкими, испанскими и итальянскими партнерами.

С другой стороны, Франция ускорила приобретение небольших так называемых контактных дронов. С 2019 года было поставлено 210 нанодронов Drop и 67 микродронов NX 70. Армия также недавно заказала 150 микродронов Anafi от Parrot, а к 2025 году должно быть поставлено 900 единиц этих беспилотных аппаратов.

Как утверждают авторы доклада, в последнее время Турция и Иран, подобно Израилю и Китаю, приступили к крупномасштабному производству и экспорту «дешевых» дронов. Таким образом, и Франции необходимо рассмотреть возможность «приобретения аналогичной мощности недорогих и «расходных» аппаратов: простых микродронов, предназначенных для использования в качестве приманок или для проведения массированных атак, а также вооруженных беспилотников, способных нести дистанционно управляемые боеприпасы.

Приоритетная стратегия борьбы с дронами

Наконец, борьба с атаками дронов также должна стать приоритетом, в том числе на национальной территории, где количество дронов (в основном гражданских), увеличилось с 400 тыс. в 2017 году до 2,5 миллионов сегодня.

Французская армия впервые получила первые беспилотные аппараты в 2014 году, в экстренном порядке, после того как неустановленные дроны были замечены над «стратегически уязвимыми объектами», в частности над атомными электростанциями.

Министерство обороны Франции объявило тендер под названием Parade для разработки средств защиты от дронов для военных объектов. Оно планирует выделить 350 миллионов евро в течение 11 лет, но к 2025 году поступят только 70 миллионов, что беспокоит авторов доклада.

«Мы должны отдавать предпочтение гибким и быстрым процессам приобретения. У меня такое чувство, что мы до сих пор не адаптировали наши закупки к стремительной эволюции технологий», – признался недавно один из авторов доклада, сенатор Седрик Перрен, во время выступления на эту тему в Париже на салоне Air Forum.

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