Вакцина французской компании Sanofi будет готова к декабрю

Президент французского отделения фармацевтической компании Sanofi Оливье Богийо объявил, что разрабатываемая этой фирмой вакцина будет «доступна» к декабрю. При этом он подчеркнул, что препарат будет полезен как для ревакцинации, так и поставок в развивающиеся страны.

Президент французского отделения фармацевтической компании Sanofi Оливье Богийо объявил, что разрабатываемая этой фирмой вакцина будет «доступна» к декабрю. При этом он подчеркнул, что препарат будет полезен как для ревакцинации, так и поставок в развивающиеся страны.

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«Мы начали третью фазу клинических испытаний», – сказал в понедельник, 5 июля, руководитель Sanofi France Оливье Богийо в интервью радиостанции France Inter. Таким образом, «к декабрю вакцина должна быть доступна для населения», добавил он.

В отличие от вакцин компаний Pfizer-BioNTech и Modernа, использующих технологию информационной матричной РНК, или векторных вакцин AstraZeneca и Janssen, в препарате Sanofi используется рекомбинантный белок. В сочетании с адъювантом этот белок «стимулирует вашу иммунную систему, подвергая ее действию вирусного белка, что и заставляет организм реагировать», – объяснил Оливье Богийо. «Эту схему мы используем для вакцинации против гриппа, это проверенная технология, которая известна в течение нескольких лет (...) до появления информационной РНК», – добавил он.

Для чего будет использоваться этот новый препарат, когда рынок вакцин против COVID-19 уже хорошо обеспечен? «Многие французы еще не прошли вакцинацию. Нам в любом случае придется достичь уровня коллективного иммунитета, что тем более важно с появлением новых, более заразных вариантов», – отметил глава Sanofi France.

Кроме этого, вакцина будет обеспечивать не только французский рынок. По словам Оливье Богийо, вакцина Sanofi будет использоваться для вакцинации населения в менее развитых странах, которые в настоящее время не получают должного количества препаратов. «На сегодняшний день вакцинировано только 20% населения мира. Мы думаем, что можем быть полезны на этом рынке, потому что для вакцинации всего населения требуются миллиарды доз», – заявил Оливье Богийо.

Преимущество разработанной Sanofi вакцины заключается в том, что она может храниться в «обычных» условиях, не требующих крайне низких температур. Поэтому цена одной дозы такой вакцины не должна превышать 10 евро, что вдвое меньше, чем стоимость препаратов Pfizer/BioNTech и Moderna.

Кроме того, руководитель Sanofi France считает, что вакцина его компании может быть полезна для «бустерной вакцинации после первоначальной вакцинации с помощью препаратов информационной РНК».

В разработке своей вакцины французская фармацевтическая компания Sanofi сотрудничает с британской GSK.

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