Французские производители шампанского выразили возмущение российским законом

«Жители Шампани обращаются к французской и европейской дипломатии с просьбой об изменении этого неприемлемого закона», – говорится в пресс-релизе «Комитета Шампани», который объединяет виноделов региона и дома-производители шампанского.

Французские производители шампанского, возмущенные новым российским законодательством о маркировке алкогольной продукции, призвали в понедельник, 5 июля, дипломатические ведомства Франции и Евроопейского союза вмешаться в этот вопрос.

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«Жители Шампани обращаются к французской и европейской дипломатии с просьбой добиться изменения этого неприемлемого закона», – говорится в пресс-релизе «Комитета Шампани», который объединяет виноделов региона и дома-производители шампанского.

Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным 2 июля, иностранные дистрибьюторы шампанских брендов должны писать на задней этикетке, размещенной на обратной стороне бутылки, наименование «игристое вино». К российским производителям игристых вин это не относится, они могут продолжать называть свою продукцию «шампанское».

«Если вина нашего региона сохраняют исключительное право использовать название "Champagne" латинскими буквами на основной этикетке, этот новый закон обязывает их отказаться от переводного русскоязычного термина "шампанское" на этикетке с обратной стороны бутылки», – указывает Комитет Шампани.

«Эти правила не предоставляют российским потребителям четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вин», – пишет Комитет, сожалея о том, что этот закон «ставит под сомнение более чем двадцатилетние двусторонние переговоры между Европейским Союзом и Россией о защите наименований по месту происхождения товаров». И напоминает, что данное наименование «охраняется более чем в 120 странах» мира.

Комитет Шампани также выражает сожаление о том, что он не был проинформирован о применении этого нового законодательства российскими властями, и заявляет, что «намерен продолжить обсуждение с российским руководством, чтобы получить эксклюзивное право на использование названия Champagne на территории России».

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