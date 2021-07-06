В парижский суд подана новая жалоба из-за обнаруженного вокруг Нотр-Дам свинца.

Профсоюз CGT, ассоциация по защите прав работников и две парижские семьи подали жалобу о загрязнении свинцом места вокруг сгоревшего собора Нотр-Дам де Пари. Жалоба подана в отношении «неустановленного лица», она основана на отчетах Инспекции труда.

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Во вторник, 6 июля, отделение профсоюза CGT Парижа, ассоциация Анри Пезера и две семьи подали жалобу за «создание опасности для жизни других», сообщает радиостанция France Inter. По мнению заявителей, загрязнение свинцом вызвано пожаром в соборе Парижской Богоматери в Париже 15 апреля 2019 года. Заявители основываются на отчете Инспекции труда, в котором указывается, что при защите рабочих на строительной площадке собора были допущены нарушения правил техники безопасности в условиях загрязнения свинцом.

В частности, в жалобе указано, что более 400 тонн свинца расплавились и попали в воздух в результате пожара. Частицы свинца распространились «до пригорода Мант-ла-Жоли, почти в пятидесяти километрах от источника» пожара. Такие данные были установлены на основе моделирования, проведенного в ноябре 2019 года Национальным институтом промышленной среды.

Как указывает адвокат истцов Франсуа Лафорг, при ликвидации пожара не было принято достаточных мер для защиты здоровья местных жителей, а также людей, работавших на объекте в течение трех месяцев после пожара.

Отчет Инспекции труда был опубликован изданием Mediapart в августе 2019 года. В нем, в частности, говорилось о том, что «установки для санитарной обработки» рабочих на строительной площадке перед Нотр-Дам «не обеспечивают эффективной очистки от загрязнений» и посчитал ситуацию «опасной» для рабочих.

В следующем месяце Инспекция труда отправила уведомление в Региональное управление по делам культуры (DRAC), о том, что рабочие «не оснащены респираторными масками, чтобы защитить их от риска вдыхания свинцовой пыли». После этого, 18 июля 2019 года, префект Иль-де-Франс Мишель Кадо приостановил строительные работы.

В своей жалобе заявители также указывают, что власти Парижа «не предупредили родителей учащихся школ, расположенных близ собора, о рисках, которым подвергаются их дети», и осуждают «фактическое утаивание информации Региональным агентством здравоохранения». Отравление свинцом может вызвать множество осложнений, включая психомоторные расстройства, серьезные неврологические расстройства, и даже может вызвать рак почек в долгосрочной перспективе.

В июле 2019 года ассоциация Robin des Bois подавала жалобу на «неустановленное лицо» из-за загрязнения свинцом прилегающих к собору кварталов. Жалоба была отклонена в декабре 2020 года. Затем 8 апреля 2021 года ассоциация подала повторную жалобу.

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