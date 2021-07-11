В Париже умер художник Олег Целков

Картина Олега Целкова «С котом и стрекозой» (в центре) в аукционном доме Christie’s. Лондон, 31 мая 2013 г.

Один из самых известных русских художников-нонконформистов Олег Целков умер 11 июля в Париже. Он не дожил четыре дня до 87 лет. Об этом в воскресенье сообщила семья художника.

Реклама Читать далее

Художник умер в парижской больнице Сент-Антуан. По словам родственников, за две недели до смерти Целков потерял зрение. «Это стало для него тяжелым ударом, который он не перенес, — сказала корреспонденту ТАСС дочь художника Ольга, она уточнила, что Целков будет похоронен в Шампани, а отпевание пройдет в Париже.

Олег Целков родился в Москве 15 июля 1934 года. Он учился в Минском художественном институте, а потом — в Академии художеств имени Репина в Ленинграде, но был исключен оттуда. Его первая квартирная выставка состоялась в Москве в 1956 году. Первая официальная выставка прошла в 1965 году в Курчатовском институте атомной физики.

В 1977 году под давлением властей покинул СССР и переехал в Париж. Работы Целкова выставлялись в Великобритании, США, Франции, Японии и других странах. Он лауреат многих премий, в том числе негосударственной премии «Триумф», Царскосельской художественной премии, премии Фонда музея Эрмитаж. В июне 2015 года получил российское гражданство.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться