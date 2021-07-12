Во Франции объявили обязательную вакцинацию для сотрудников больниц и домов престарелых

12 июля Эмманюэль Макрон в очередной раз обратился к французам в связи с эпидемией коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 12 июля, в своем очередном телеобращении объявил об обязательной вакцинации для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью.

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Эмманюэль Макрон объявил обязательную вакцинацию для всех сотрудников больниц, клиник, домов престарелых, учреждений для людей с инвалидностью и всех, кто работает с уязвимыми категориями людей, в том числе на дому.

Речь идет не только о медперсонале. Эти работники и волонтеры должны будут привиться до 15 сентября. С 15 сентября «будет осуществляться контроль», а в отношении непривитых будут «применяться санкции», объявил Макрон.

Президент Франции заявил, что вопрос об обязательной вакцинации для всех жителей страны может быть поставлен в зависимости от развития ситуации с эпидемией.

В июне министр здравоохранения Франции Оливье Веран выражал обеспокоенность в связи с тем, что среди сотрудников домов престарелых привитых меньше, чем в среднем по стране.

По данным министерства здравоохранения, к 9 июля во Франции 65% людей старше 18 лет получили по меньшей мере одну дозу антиковидной вакцины. 50% считаются полностью привитыми. Среди людей старше 65 лет 84% получили по меньшей мере одну дозу вакцины, полностью привиты 77%. В последние недели темпы прививочной кампании замедлились на фоне роста новых случаев заражения и распространения штамма «дельта».

Эмманюэль Макрон настоятельно призвал всех непривитых прийти и сделать прививку вне независимости от обстоятельств и местонахождения: дома или в отпуске. «Девять миллионов доз вас ждут уже сегодня, они еще не были введены. Наши заказы (на вакцины) продолжают прибывать», — отметил он.

Вакцинация — «единственный путь к возвращению к нормальной жизни» и «главный козырь» по сравнению с предыдущими волнами пандемии, подчеркнул президент. «Все вакцины, доступные во Франции, надежно защищают от штамма „дельта“. Они уменьшают в 12 раз его заразность и позволяют избежать в 95% тяжелых форм», — отметил он.

Раширение применения «санитарного сертификата»

С 21 июля «санитарный сертификат» станет обязательным для всех жителей страны старше 12 лет в качестве пропуска во все «места культуры и развлечений». Речь идет, например, о концертах, фестивалях, парках аттракционов и так далее. «Санитарный сертификат» может включать информацию о прививке или о свежем негативном тесте на коронавирус. Сейчас этот документ требуют для входа только на большие концерты и фестивали (с числом участников более 1000 человек).

С начала августа «санитарный сертификат» нужно будет предъявлять для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, больниц, домов престарелых, а также для посадки на самолет, в поезд или автобусы, осуществляющие переезды на большие расстояния. «Санитарный сертификат» нужен будет не только клиентам и пассажирам, но и работникам этих заведений и транспорта.

Этой осенью ПЦР-тесты, не прописанные врачами, станут во Франции платными. Это делается для поощрения вакцинации в противовес тестам, благодаря которым тоже можно получить «санитарный сертификат», отметил президент.

Законопроект с вышеперечисленными мерами будет рассматриваться парламентом с 21 июля на экстренной сессии.

Другие меры

Эмманюэль Макрон объявил об усилении пограничного контроля для людей, прибывающий во Францию из стран «повышенного риска», связанного с эпидобстановкой. «С этой недели» всем непривитым, прибывающим во Францию, необходимо будет соблюдать изоляцию.

Режим чрезвычайного положения в связи с санитарной обстановкой будет введен с завтрашнего на французских островах Мартиника и Реюньон, где вводится комендатский час. В других французских департаментах ограничительные меры могут быть введены, если число новых случаев коронавируса за неделю превысит двести на 100 тысяч жителей.

При этом ограничения, если будут введены, коснутся непривитых в большей степени, чем привитых.

С сентября во Франции начнется кампания ревакцинации для тех, кто был привит в числе первых. Повторные прививки можно будет сделать на тех же условиях и по той же схеме, что и первичные.

Эмманюэль Макрон также объявил об увеличении поставок вакцин из Франции в нуждающиеся страны. По словам президента, Франция уже предоставила более двух с половиной миллионов доз вакцин другим странам, и к концу года отправит несколько десятков миллионов доз. Макрон отметил, что речь идет о «балканских странах, странах Африки, Ближнего и Среднего Востока».

В своем телеобращении Эмманбэль Макрон также упомянул о реформе, касающейся пособий по безработице, и реформе пенсионной системы. Последняя, по словам Макрона, «будет начата», когда это позволят санитарные условия. Пенсионная реформа, объявленная в конце 2019 года, вызвала масштабные забастовки и акции протеста.

Реформа же правил выплаты пособий по безработице будет полностью реализована уже 1 октября этого года. Новые правила сделают систему выплаты пособий менее «щедрой», а краткосрочные контракты менее выгодными для бизнеса. Реформа была объявлена еще в 2019 году, но проведена лишь частично из-за возражений Госсовета, а затем пандемии ковида.

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