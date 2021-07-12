Не горчицей единой: Дижон предложен в качестве международной столицы вина

Французское правительство выбрало город Дижон для размещения штаб-квартиры Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Французское правительство выбрало город Дижон для размещения штаб-квартиры Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Окончательный выбор должен быть ратифицирован в октябре государствами-членами OIV. Россия – среди стран, еще не давших согласия на кандидатуру французского Дижона.

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«Министерство сельского хозяйства Франции только что объявило о своем выборе: город Дижон был предложен странам-членам OIV для размещения будущей штаб-квартиры», – сообщила Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) в Twitter в понедельник, 12 июля.

В конкурсе столица Бургундии Дижон конкурировал с Бордо и Реймсом. В настоящее время Международная организация виноградарства и виноделия базируется в Париже.

Мэр Дижона Франсуа Ребсамен назвал участие своего города в конкурсе «огромной целью», а успех объяснил тем, что Дижон сумел «мобилизовать все силы, объединив виноделов с миром науки».

В качестве здания, где будет размещена OIV, был выбран Hôtel d'Esterno, особняк XVII века в Дижоне. Для размещения будущей штаб-квартиры «мы предложили исключительное место, в двухстах метрах от музея «Международный город гастрономии и вина», открытие которого запланировано на апрель 2020 года, – пояснил Ребсамен.

В OIV входят 48 государств-членов, организация обеспечивает работу сети более чем тысячи экспертов в винном секторе.

Генеральная ассамблея OIV состоится в Дижоне в конце октября, она окончательно утвердит процесс переноса штаб-квартиры, уточнил мэр Дижона, добавив, что осталось «убедить несколько государств», включая Россию.

Для принятия решения «требуется единогласное решение 48 стран-членов», напомнила OIV в Twitter.

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