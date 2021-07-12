COVID-19: Счетная палата Франции раскритиковала «обилие» мер поддержки занятости

По мнению аудиторов французской Счетной палаты, разнообразие анткризисных мер по сохранению рабочих мест и поддержке бизнеса создало «некоторую путаницу» и привело к злоупотреблениям.

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Во время санитарного кризиса, вызванного распространением COVID-19, министерство труда предоставило «массовую и быструю поддержку» потерявшим работу гражданам. К таким выводам пришла Счетная палата Франции (Cour des comptes), которая в понедельник, 12 июля, обнародовала отчет о действиях правительства в 2020 году. В документе указывается на слишком широкий разброс предложенных властями мер, а также на недостаточный контроль за их исполнением.

Счетная палата положительно оценивает быструю реакцию правительства в начале эпидемии: «чрезвычайные меры, целевые и массовые, были быстро реализованы на ранних этапах кризиса». Но к лету 2020 года появилось множество дополнительных мер, создающих определенную неразбериху», – отмечают эксперты Счетной палаты.

На сохранение рабочих мест в течение 2020 года было выделено 33,8 млрд евро: прежде всего, на оплату из бюджета режима временной (технической) безработицы. Это «предотвратило или, по крайней мере, отсрочило часть негативного воздействия кризиса на занятость», отмечают аудиторы.

Вместе с тем, «массовое развертывание новых видов экономической поддержки» должно было сопровождаться «надлежащим контролем над выплатой помощи», который Счетная палата называет «решающим вопросом». Тем не менее этого сделано не было и «не было должным образом понято государственными властями».

«План контроля был разработан с учетом количественной логики и желания продемонстрировать быстрое реагирование в ущерб качеству», – говорится в отчете.

Счетная палата вынесла десять рекомендаций, в числе которых – запуск «новой волны проверок выплат с марта 2020 года», чтобы иметь возможность лучше оценить масштабы мошенничества при получении экономической поддержки от правительства в период кризиса COVID-19.

«Управление выходом из кризиса будет иметь решающее значение для установления окончательного экономического баланса», – подчеркивают эксперты.

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