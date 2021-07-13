Во Франции почти миллион человек записались на прививку сразу после обращения Макрона

Почти миллион человек записались на вакцинацию от ковида после обращения Эмманюэля Макрона

Вечером в понедельник, 12 июля, 926 тысяч человек записались на прививку от ковида после того, как президент Франции объявил об обязательной вакцинации для сотрудников больниц и расширении применения «санитарного сертификата». Об этом сообщил глава портала онлайн-записи для пациентов Doctolib Станислас Нио-Шато.

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Станислас Нио-Шато отметил, что речь идет об абсолютном рекорде. Предыдущий рекорд был установлен 11 мая, когда во Франции начали прививать вне зависимости от возраста (если в прививочных центрах оставались дозы вакцин). Тогда на вакцинацию записались вдвое меньше людей, чем вечером 12 июля.

В 65% случаев на прививку после обращения президента записались люди младше 35 лет. По последним данным минздрава, к 12 июля полностью вакцинированы 51% жителей страны старше 18 лет. Минимум одну дозу вакцины получили 66% взрослого населения. В возрастной категории от 65 лет и старше полностью вакцинированы 78% человек, одну дозу получили 84%.

Глава Doctolib добавил, что во время телеобращения Эмманюэля Макрона за несколько минут было зафиксировано порядка семи миллионов заходов на портал, который был вынужден активировать систему списка ожидания. Всплеск резервирования записей на вакцинацию продолжился ночью и утром во вторник, 13 июня.

В среднем ожидание между записью на вакцинацию и прививкой составляет 11 дней. Это означает, что записавшиеся на первую дозу вакцины накануне будут полностью вакцинированы к середине-концу августа. При этом люди, уже перенесшие ковид, считаются полностью вакцинированными уже после одной дозы мРНК-вакцины.

Накануне вечером в своем очередном телеобращении к французам Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации всех сотрудников больниц и домов престарелых, а также о расширении применения «санитарного сертификата». Уже в июле «санитарный сертификат» нужно будет предъявлять всем гражданам, начиная с 12 лет, для посещения любых «мест культуры и развлечения» с более 50 участникам. Речь идет, например, о концертах, кинозалах, парках аттракционов. С августа «санитарный сертификат» понадобится для посещения кафе, посадки на самолет, а также поезда и автобусы, осуществляющие дальние переезды.

«Санитарный сертификат» может содержать информацию о вакцинации, о свежем негативном тесте на коронавирус или подтверждение недавно перенесенного ковида. Сейчас этот документ нужно предъявлять для входа только на большие концерты или фестивали (с более 1000 участников). Осенью этого года ПЦР-тесты, не прописанные врачами, станут во Франции платными для поощрения вакцинации в противовес частому тестированию на коронавирус.

Ранее глава французского минздрава Оливье Веран предупредил о широком распространении во Франции штамма «дельта» и начале четвертой волны эпидемии коронавируса.

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