Писатели-фантасты разработали сценарии будущих конфликтов для французской армии.

Подготовка французской армии к самым мрачным сценариям будущего – такова задача «Красной команды», состоящей из известных французских писателей, режиссеров, дизайнеров и иллюстраторов. В середине июля они представили широкой публике два первых фильма, один страшнее другого. Секретные версии этих же фильмов были ранее показаны офицерскому составу. «Красная команда» – Red Team – работает на вооруженные силы Франции с 2019 года.

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«Хроника объявленной культурной смерти»

Как говорил знаменитый писатель-фантаст Айзек Азимов, «научная фантастика – это единственная отрасль литературы, которая интересуется реакцией человека на прогресс науки и технологий».

«Мы умеем делать перспективное прогнозирование на 30 лет вперед. Мы называем это "предсказуемой военной необходимостью". Но мы настолько заняты наукой и технологиями, что нам трудно заглянуть дальше», – рассказал агентству France-Presse директор Агентства оборонных инноваций (AID) министерства вооруженных сил Франции Эмманюэль Шива. Именно для того, чтобы преодолеть рамки, сковывающие ученых, тактиков и солдат, заставить их думать по-иному, французской армии понадобились писатели-фантасты. Их работа – выдернуть военных за пределы обычного мышления, представив им зарисовки возможного будущего. Страшного, апокалиптичного, но логичного.

" 15 мая 2043 года в университетской клинике в Гренобле совершается первое в мире успешное вживление нейронного импланта в мозг женщины, страдающей от посттравматического стресса. Эта операция открывает дорогу к созданию «новой реальности» для каждого человека: при помощи импланта каждый может сам выбирать то, что он хочет видеть в окружающем нас мире, и что не хочет. Со временем нейронные чипы и нейронные патчи начинают пользоваться большим спросом у населения. Общая реальность для человечества перестает существовать. Каждый живет в мире, который создал сам.

Год 2045. В полузатопленном в результате климатического потепления Париже совершен биологический теракт – неизвестный науке вирус обнаружен сразу в нескольких школах. К этому году распространение fake-news настолько широко, что население не верит ни СМИ, ни представителям государства. Задача армии – провести эвакуацию населения Парижа, которое не способно или не хочет видеть реальность вокруг себя. "

Создание «Красной команды» (Red Team) было одобрено летом 2019 года Агентством оборонных инноваций (AID) совместно с Генеральным штабом вооруженных сил (EMA), Генеральным управлением вооружений (DGA) и Генеральным управлением международных отношений и стратегии (DGRIS). В нее вошли писатели-фантасты, сценаристы, иллюстраторы, создатели комиксов, дизайнеры и один социолог, работающие в тесном контакте с учеными и военными экспертами.

Вместе они должны разработать сценарии событий, которые могут напрямую поставить под угрозу Францию ​​и ее интересы. В частности, они должны предвидеть технологические, экономические, социальные и экологические аспекты будущего, которые могут привести к потенциальным конфликтам в период между 2030 и 2060 годами. Часть работы команды полностью засекречена, она направлена на стратегическую, оперативную, технологическую и организационную подготовку вооруженных сил. В целом же работа Red Team «построена на принципах открытости и мультикультурного подхода», говорится на специально созданном сайте необычной команды. На этом же сайте представлены два первых видеоролика о возможных военных конфликтах будущего.

«Супер-крепость»

" 30-40е годы 21 века ознаменованы значительным технологическим прогрессом в области вооружений. Использование беспилотных летательных аппаратов стало настолько широким, что это привело к полной сатурации фронта. К этому времени было изобретено новое оружие – гиперзвуковые ракеты со скоростью действия, превышающей все человеческие возможности. Технология «альтернативной реальности» привела к рождению «новых человеко-машинных интерфейсов» и созданию «гиперконнектированных» солдат. Для защиты от таких новых типов оружия французское командование разработало системы «Супер-крепость» для своевременного обнаружения и отражения атак.

2037 год. В городе Труа происходит военный переворот. Используя установки «Супер-крепость», эти военные-националисты захватывают большую территорию. К 2043 году противостояние националистов и «Южного союза» происходит уже на суше и на море. В 2047 конфликт заморожен, страна поделена на две части. Однако десятилетие спустя националисты вновь атакуют. 18 февраля 2058 года они применяют ядерное оружие для нейтрализации главного центра «южан»."



«Французское министерство обороны рассматривает нашу работу как упражнение на опережение и как новаторский способ подготовки к худшему, – говорит автор известной серии комиксов «Темные города» («Cités obscures») Франсуа Шуитен. – Армия предоставляет нам информацию, документацию, экспертов для поддержки наших сценариев, основанных на нескольких параметрах: климатические бедствия, миграция, демографический рост, геостратегия будущего... Мы создаем примерно два сценария в год, основанных на довольно радикальных и пессимистических вариантах развития событий. Некоторые их аспекты сбудутся, другие – нет».

Чтобы работа фантастов была как можно более достоверной, армия открыла для них доступ к лучшим специалистам в области ядерной энергетики, радиолокации, климата, технологий и вооружений. Эти эксперты предоставляют технологическую базу для разработки гипотез, но также проверяют их правдоподобность, вносят коррективы или вовсе отсеивают. «Красная команда» работает в тесном контакте с «Синей командой» (Blue Team), состоящей из военных.

«Единственное, чего ожидает от нас французская армия – это чтобы наши сценарии расширяли их способность перспективного прогнозирования и открывали им новые измерения, которых они не видят, показывали глобальную картину будущего. Далее их задача – выбрать представленные нами варианты и включить их в общий диапазон возможностей, которые им поручено предвидеть, – объясняет Франсуа Шуитен. – Наши гипотезы их удивляют, настораживают, подталкивают, пугают. Наша работа состоит не в том, чтобы придумать, как вести войну, а в том, чтобы предвидеть ситуации, которые могут поставить страну в затруднительное положение. Мы – разведчики, посланные в будущее для того, чтобы выявить слабые места, которые без нас военные никогда бы не увидели».

«Небесное око»

" 60-е годы XXI века. Геополитическая карта мира изменилась после того, как Новая Балканская федерация вышла из НАТО и присоединилась к Великой Монголии посредством Нового цифрового шелкового пути. «Небесное око» – сеть, созданная Великим Монгольским государством, – пропагандирует идеи идеологической и этнической чистки."



Объявив тендер в 2019 году, французское оборонное ведомство назначило руководителем проекта Парижский университет наук и литературы (l'Université Paris sciences et lettres). Red Team получила доступ на секретные военные базы для того, чтобы полностью погрузиться в кодексы и обычаи мира военных, который им предстоит «встряхнуть».

Как рассказал France-Presse автор фантастических романов и эссе Ксавье Момежан, Соединенные Штаты уже имели подобный опыт во время холодной войны. Но сегодняшний мир гораздо более сложен, эволюционирует и неопределенен. А игровая площадка для воображения бесконечна. «Научная фантастика – это инструмент, – объяснил писатель. – Мы не предлагаем параллельные миры или путешествия во времени, наша работа должна оставаться в рамках возможного. Буквально, мы играем, чтобы пугать друг друга».

«P-Nation»

" Изменение климата привело к полному или частичному затоплению некоторых регионов Европы. На образовавшихся островах возникают «зоны вне государства», куда мигрируют сторонники антисистемного общества. Наряду с этим, повстанческие группировки, отказывающиеся от «чипирования» со стороны государства, создают плавучие и легко трансформируемые мобильные города. Это «новые пираты», которые борются против ценностей, законов и интересов Франции. «Пираты существовали всегда, но мы пошли дальше, сделав их более изобретательными, владеющими сложными технологиями, такими как дроны, новейшее оружие и передовой искусственный интеллект. Нынешняя армия была бы совершенно бессильна перед таким мобильным и рассеянным противником», – рассказывает Франсуа Шуитен."



В сценариях Red Team преобладает тьма. Для будущего нет оптимизма? Для объяснения своего видения Франсуа Шуитен привел метафору: «У вас есть выбор между самой красивой машиной, которая не тестировалась в сложных условиях, или автомобилем, по общему признанию менее привлекательным, но прошедшим все возможные краш-тесты. Какой из них вы выберете? Наверняка второй, потому что в нем все продумано так, чтобы худшее, если оно случится, причинило наименьший вред вам и вашим близким. Сценарии Red Team такие же. Французская армия взяла нас для того, чтобы наши гипотезы о худшем служили им "краш-тестом" будущего».

«Инновации – это не роскошь, это настоятельная необходимость», – говорит руководитель Агентства оборонных инноваций (AID) министерства вооруженных сил Эммануэль Шива, напоминая, что на создание нового оружия приходится как минимум 15 лет работы. По мнению капитана Жеро Казенава из Управления перспективной и военной стратегии Генерального штаба армии, независимо от того, правдоподобны эти сценарии или нет, «цель состоит в том, чтобы искать темные пятна, чтобы заставить нас смотреть за пределы привычных рамок». Даже если то, что мы там видим, не вызывает у вас желания передать это в наследство нашим детям.

Конечно, писатели-фантасты – не прорицатели. Мир завтрашнего дня может выглядеть как ад, который они нам обещают. Или нет. Но «сезон-2» фильмов Red Team уже запланирован. Некоторые из разрабатываемых ими сценариев получат гриф «секретно» и войдут в программу подготовки французской армии. Некоторые – станут фильмами, сериалами или книгами.

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