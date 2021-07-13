С парадом, салютами и гуляниями: как во Франции в этом году отметят Национальный праздник 14 июля

Национальный праздник Франции — День взятия Бастилии — в этом году пройдет почти как обычно: с военным парадом на Елисейских полях, салютами по всей стране и «народными балами». Сейчас во Франции почти все санитарные ограничения отменены, однако минздрав предупреждает о начале четвертой волны эпидемии из-за распространения штамма «дельта».

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Из-за санитарных ограничений в прошлом году Национальный празник Франции прошел без традиционнного военного парада на Елисейских полях. Его заменили гораздо более скормной церемонией на площади Согласия, прошедшей без публики.

Этим летом во Франции сняты многие антиковидные меры. И хотя министр здравоохранения предупреждает о распространении штамма «дельта», торжества 14 июля пройдут фактически в обычном режиме. По традиции они будут сочетать военный парад, салюты, концерты и «народные балы» (bals populaires).

Парад со зрителями

Утром на Елисейских полях состоится красочный военный парад — с пятью тысячами участников, публикой на тротуарах и зрителями на трибунах. В воздушном параде примут участие порядка сотни самолетов и вертолетов, по главной парижской авеню прокатятся 220 единиц техники. Среди участников — двести всадников Республиканской гвардии.

Репетиция военного парада на Елисейских полях в Париже 9 июля 2021. AP - Michel Euler

Парад пройдет с 10 утра до полудня в присутствии президента Республики и командования французской армии. Его девизом в этом году станет«Завоевать будущее» (Gagner l’avenir). Военный губернатор Парижа Кристоф Абад пояснил, что у этого лозунга двойное значение. Он отсылает как к коллективному преодолению трудностей, связанных с пандемией, так и к растущим вызовам перед французскими ВС.

Пожарные с собаками на репетиции военного парада на Елисейских полях в Париже 9 июля 2021 г. AP - Lewis Joly

Чадский маршевый полк и «клятва при Куфре»

Парад сухопутных войск 14 июля откроет Чадский маршевый полк (Régiment de marche du Tchad), сформированный в годы Второй мировой войны в составе Свободных французских сил (FFL). Чадский маршевый полк входил во вторую бронетанковую дивизию под командованием полковника Филиппа Леклера.

Его бойцы участвовали в освобождении Парижа и Страсбурга. Тем самым они соблюли клятву Леклера и его солдат, данную в 1941 году: Клянитесь не складывать оружие, пока цвета нашего флага не будут развеваться над Страсбургским собором. Клятва была принесена после битве при Куфре — одной из первых боевых операций Свободных французских сил, в ходе которой оазис Куфра на юге Ливии был отбит у итальянского гарнизона. В 2021 году «клятве при Куфре» исполнилось 80 лет.

После Второй мировой войны Чадский маршевый полк участвовал в различных операциях и миротворческих миссиях: в Косове, Афганистане, Чаде, Ливане, Мали, ЦАР и других странах. В 2017–2018 годах полк участвовал в борьбе с террористическими группировками в рамках операции «Бархан».

Европейские силы «Такуба»

Почетным участником парада в этом году станут европейские силы специального назначения «Такуба», содействующие малийской армии в борьбе с террористическими группировками. Силы «Такуба» были созданы в 2020 году по инициативе Парижа и являются частью французской операции «Бархан» в Сахеле. Половину личного состава сил «Такуба» составляют французские спецназовцы. В целевой группе среди прочих задействованы эстонские военные.

В Париже отводят европейской группе «Такуба» особо важное значение, с учетом того, что Франция планирует сократить свое военное присутствие в Мали и соседних странах. В настоящее время во французской операции «Бархан» задействованы более пяти тысяч военнослужащих.

Новая офицерская школа

В параде примут участие военнослужащие сухопутных войск, морского флота, воздушно-космических сил, полицейские, спасатели, а также учащиеся различных военных школ.

Служащие Иностранного легиона на репетиции военного парада на Елисейских полях в Париже 9 июля 2021 г. AP - Michel Euler

Впервые по Елисейским полям 14 июля пройдут учащиеся новой офицерской школы (École militaire des aspirants de Coëtquidan) в составе Сен-Сирской военной академии на базе Коэткидан (Бретань). Здесь готовят офицеров-контрактников и офицеров запаса. У новой школы собственная форма оттенка «синий горизонт» — дань памяти офицерам запаса, погибшим в Первой мировой войне.

Экипажи подлодок

В этом году по Елисейским полям промарширует экипаж французской атомной подлодки «Изумруд» (Emeraude), вернувшейся из восьмимесячной миссии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Репетиция военного парада на Елисейских полях в Париже 9 июля 2021 г. AP - Lewis Joly

В параде примет участие также экипаж подлодки «Сюффрен» — первой из шести новейших французских АПЛ класса «Барракуда», построенной в Шербуре. Речь идет о многоцелевых субмаринах с ядерной силовой установкой, но без ядерного оружия. В свою первую дальнюю миссию «Сюффрен» отправится осенью этого года.

Новинки военной техники и космические войска

По Елисейским полям 14 июля впервые проедут бронетранспортер нового поколения Griffon и новый бронированный грузовик-цистерна Carapace, использующийся в Сахеле. «Новичком» воздушного парада станет легкий разведывательный самолет ALSR. По традиции авиационную часть парада откроет пилотажная группа из девяти «Альфа Джетов» Patrouille de France, которая распылит в небе цвета французского триколора.

Пилот группы Patrouille de France после репетиции авиапарада, 12 июля 2021 г. AFP - LUCAS BARIOULET

Примечательно, что в этом параде примет участие военно-космическое командование, о создании которого Эмманюэль Макрон объявил накануне Национального праздника в 2019 году.

Салюты и «народные балы»

По традиции 14 июля по всей Франции будут запускать фейерверки. В 11 вечера салют устроят на Эйфелевой башне и в садах Трокадеро. Его темой станет «Свобода». В этом году салют снова можно будет увидеть с Марсова поля. Туристическое бюро Парижа указывает, что в этом случае необходимо будет надеть маску.

За два часа до салюта у подножия Эйфелевой башни девятый год подряд пройдет концерт классической музыки. Национальный оркестр Франции и ансамбли Radio France исполнят композиции Берлиоза, Бизе и других авторов. Завершится концерт государственным гимном Франции «Марсельезой».

Из-за распространения штамма «дельта» традиционные «балы пожарных», проходящие в пожарных частях 13 и 14 июля, отменили в Париже и прилегающих департаментах. При этом в ряде городов Франции (например, в Лионе) запланированы т.н. «народные балы».

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