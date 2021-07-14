Такое предложение руки и сердца запомнится навсегда. Перед началом праздничного парада 14 июля на Елисейских полях, в двух шагах от Триумфальной арки, солдат в форме École Militaire des Aspirants de Coëtquidan преклонил колени перед своей возлюбленной. Сцена попала во все французские СМИ.

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Предложение было снято на смартфон одним из «посвященных в тайну» друзей солдата и затем распространилось в соцсетях: преклонивший колено военный просит руки и сердца у взволнованной девушки и, получив согласие, надевает ей на руку кольцо под громкие аплодисменты собравшейся смотреть парад толпы.

Министерство обороны Франции разместило видео в своем Twitter. «Поздравляем», – значилось в сообщении. Молодой солдат стал вмиг знаменитым. Видео показали главные телеканалы страны, а журналист BFM TV разыскал военного и взял у него интервью. «Это было очень впечатляюще, я этого совсем не ожидал. Я хотел сделать это незаметно с друзьями. Но в конце концов это приобрело большее значение», – рассказал смущенный солдат.

«Наши командиры поговорили с ним и, тронутые его историей, пошли искать его девушку по другую сторону заграждений, чтобы он мог сделать свое предложение руки и сердца с некоторой помпой, как это приято в армии», – позже рассказали газете Figaro в министерстве обороны Франции.

В День взятия Бастилии военный предложил руку и сердце своей возлюбленной прямо на Елисейских полях Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14Juillet juste avant le Défilé ?



Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale.

Toutes nos félicitations ❤️ pic.twitter.com/o2oZiz4gcj — Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021

В этом году парад прошел в обычном формате. В мероприятии приняли участие 5 000 участников, в том числе 4 300 пеших солдат, 73 самолета, 24 вертолета, 221 автомобиль и 200 лошадей Республиканской гвардии.

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