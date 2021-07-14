Пять лет со дня трагедии: в Ницце почтят память жертв теракта на Английской набережной

Английская набережная в Ницце во время санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Май 2020 года.

На юге Франции в среду, 14 июля, в Ницце почтят память жертв теракта на Английской набережной. Трагедия произошла пять лет назад — 14 июля 2016 года террорист на грузовике въехал в толпу людей, прогуливавшихся по набережной и наблюдавших за салютом по случаю национального праздника. 86 человек погибли, сотни получили ранения.

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В памятных мероприятиях в Ницце примут участие премьер-министр Жан Кастекс, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти и министр по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа. Церемония по случаю печальной годовщины намечена на 16 часов по местному времени на вилле Массена, недалеко от Английской набережной. Как сообщает AFP, в конце церемонии в небо над Ниццой будут выпущены 86 голубей.

Вечером на набережной состоится концерт классической музыки, а ровно в 22:34 — время трагедии — вдоль береговой линии зажгут 86 огней.

Издание Nice Matin к печальной дате подготовило онлайн-мемориал «Наши ангелы» (Nos Anges), посвященный погибшим в теракте, а также запустила кампанию в соцсетях, где каждый желающий может почтить память жертв, используя хештег #NosAnges.

#14juillet 2016 - 14 juillet 2021



Pensées pour nos 86 anges et pour toutes les victimes de la barbarie. pic.twitter.com/Vi7zUB4oL5 — Christian Estrosi (@cestrosi) July 14, 2021

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози в этом году в первой половине дня находился в Париже. Он присутствовал на параде по случаю национального праздника Франции 14 июля, в котором принимали участие сотрудники муниципальной полиции Ниццы. Он вернется в город к началу памятных мероприятий. «Травма 14 июля 2016 года всегда будет присутствовать в Ницце. Для меня и для большинства жителей города 14 июля больше никогда не сможет быть праздничным днем», — заявил Эстрози накануне, 13 июля, в комментарии France Info.

Le traumatisme du #14juillet 2016 sera toujours présent à #Nice06. Pour moi comme pour une majorité de Niçois, plus jamais le 14 juillet ne pourra être un jour de fête. #FranceInfo — Christian Estrosi (@cestrosi) July 13, 2021

По данным AFP, за пять лет еще не все близкие погибших получили компенсационные выплаты от государства. В Фонде гарантий потерпевшим (Fonds de garantie des victimes) отмечают, что из 2429 граждан, признанных пострадавшими в результате трагедии, 85% получили выплаты. В случае оставшихся 15%, объясняют в фонде, следует дождаться стабилизации их психологического состояния, чтобы объективней оценить степень полученной ими травмы. По информации на 5 июля, общая сумма уже выплаченных средств составила 83 млн евро.

Ницца, три теракта спустя. Репортаж RFI

Теракт в Ницце был совершен вечером 14 июля 2016 года. 31-летний тунисец Мохамед Лахуайедж Бухлель на грузовике въехал в толпу людей, прогуливавшихся по Английской набережной и наблюдавших за салютом по случаю национального праздника. Он также был вооружен. 86 человек погибли, более 450 получили ранения. Злоумышленник был застрелен полицейскими. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

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