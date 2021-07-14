Праздник 14 июля во Франции: герои военного парада в Париже
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Национальный праздник 14 июля начался во Франции традиционным военным парадом на Елисейских полях в Париже. День взятия Бастилии в этом году снова отмечают в привычном формате — красочным смотром войск в присутствии зрителей. По традиции парад стал поводом вспомнить о славных страницах истории и о ее героях — как прошлого, так и настоящего. Почетными участниками праздника стали бойцы европейского спецназа «Такуба», противостоящего террористам в регионе Мали; Чадский маршевый полк, созданный в годы Второй мировой; муниципальные полицейские Ниццы; молодежь, проходящая гражданскую службу. Авиационный парад посвятили памяти летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери.
Военный парад по случаю национального праздника Франции 14 июля прошел в эту среду под девизом «Завоевать будущее» (Gagner l’avenir) — с надеждой на преодоление нынешнего кризиса, вызванного пандемией. Год назад — впервые после Второй мировой войны — парад на Елисейских полях был отменен из-за санитарных ограничений.
В этот раз День взятия Бастилии начался в привычном формате. В 10 утра торжества открыл президент Эмманюэль Макрон: в сопровождении начальника Генштаба Франсуа Лекуантра главнокомандующий проследовал в открытом автомобиле по Елисейским полям — от Триумфальной арки и до площади Согласия, где на трибуне его ждали члены правительства и почетные гости.
Экзюпери — в небе Парижа
Смотр войск начался с авиационного парада, в котором участвовали 73 самолета.
14-Juillet: après le passage de la patrouille de France, le défilé aérien se poursuit pic.twitter.com/rmXRkT9rra— BFMTV (@BFMTV) July 14, 2021
Первыми в небе над Парижем, как всегда, пролетели самолеты пилотажной группы ВВС Франции, элитного подразделения Patrouille de France.
Свой пролет французские асы в этот раз посвятили памяти великого француза — летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери: в этом году исполнилось 75 лет выходу во Франции его всемирно известной книги «Маленький принц».
Task Force Takuba
Героями парада стали европейские силы специального назначения «Такуба», противостоящие террористическим группировкам в регионе Мали и африканского Сахеля. На этот спецназ Франция делает ставку в процессе изменения формата и стратегии своего военного присутствия в регионе.
В ближайших планах — завершение многолетней операции «Бархан» с участием 5000 французских солдат и усиление Task Force Takuba, главная задача которых — точечные операции по уничтожению главарей террористических групп. В составе сил «Такуба» — спецназовцы из восьми стран ЕС: помимо Франции, это Бельгия, Италия, Португалия, Нидерланды, Швеция, Чехия и Эстония.
Чадский маршевый полк и история Второй мировой
Особые почести на параде 14 июля были отданы Чадскому маршевому полку (Régiment de marche du Tchad) Он был сформирован в годы Второй мировой войны в составе Свободных французских сил (FFL). Полк входил во вторую бронетанковую дивизию под командованием Филиппа Леклера, соратника генерала де Голля.
Его бойцы участвовали в освобождении Парижа и Страсбурга, выполнив клятву Леклера и его солдат, данную в 1941 году: «Клянитесь не складывать оружие, пока цвета нашего флага не будут развеваться над Страсбургским собором».
Клятва была принесена после битвы при Куфре — одной из первых боевых операций Свободных французских сил, в ходе которой оазис Куфра на юге Ливии был отбит у итальянского гарнизона. В 2021 году «клятве при Куфре» исполнилось 80 лет.
Полиция Ниццы
Впервые в параде на Елисейских полях приняли участие сотрудники французской муниципальной полиции. По главному проспекту Парижа прошли полицейские Ниццы — в пятилетнюю годовщину теракта, в котором погибли 86 человек. В октябре прошлого года муниципальные полицейские первыми прибыли на место нового теракта, обезвредив исламиста, убившего трех человек в церкви Нотр-Дам.
14-Juillet: cinq ans après l'attentat de Nice, la police municipale de la ville défile sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/iw37l8YBEv— BFMTV (@BFMTV) July 14, 2021
Военные академии и школы
В пешем строю по Елисейским полям прошли курсанты ведущих военных академий и училищ Франции. В том числе, учащиеся самой престижной в стране Сен-Сирской военной академии.
Академия École spéciale militaire de Saint-Cyr была создана Наполеоном, размещалась в парижском пригороде Сен-Сир, а теперь базируется в Коэткидане (Бретань).
Неизменные участники парада — курсанты лучшего инженерного учебного заведения во Франции — Политехнической школы (École Polytechnique).
Учебное заведение для подготовки инженеров было основано в 1794 году. В 1804 году Наполеон присвоил школе статус военного учебного заведения, даровал ей знамя и девиз «Ради Родины, науки и славы».
Самый узнаваемый элемент парадной формы курсантов Политеха — «бикорн» (двууголка).
Армия и не только
По традиции медленнее всех — своим особым шагом — на параде шли подразделения Иностранного легиона.
В военном параде в эту среду участвовало более 220 единиц техники, в том числе бронетранспортеры нового поколения Griffon.
Парад на Елисейских полях — не только демонстрация военной мощи или армейских подразделений. В шествии принимают участие те, кто к воинской службе не имеет непосредственного отношения, но несет собственную — жизненно необходимую всем — службы. Это, например, полицейские или пожарные.
Завершили парад — тоже по традиции — всадники Республиканской гвардии. Ее конный духовой оркестр — уникальное подразделение. Возможно, единственное в мире, играющее верхом и на ходу.
14-Juillet: le régiment de cavalerie de la Garde républicaine ferme le défilé sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/INy7ESeEiB— BFMTV (@BFMTV) July 14, 2021
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