Праздник 14 июля во Франции: герои военного парада в Париже

Национальный праздник 14 июля начался во Франции традиционным военным парадом на Елисейских полях в Париже. День взятия Бастилии в этом году снова отмечают в привычном формате — красочным смотром войск в присутствии зрителей. По традиции парад стал поводом вспомнить о славных страницах истории и о ее героях — как прошлого, так и настоящего. Почетными участниками праздника стали бойцы европейского спецназа «Такуба», противостоящего террористам в регионе Мали; Чадский маршевый полк, созданный в годы Второй мировой; муниципальные полицейские Ниццы; молодежь, проходящая гражданскую службу. Авиационный парад посвятили памяти летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери.

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Военный парад по случаю национального праздника Франции 14 июля прошел в эту среду под девизом «Завоевать будущее» (Gagner l’avenir) — с надеждой на преодоление нынешнего кризиса, вызванного пандемией. Год назад — впервые после Второй мировой войны — парад на Елисейских полях был отменен из-за санитарных ограничений.

Президент Эмманюэль Макрон и начальник Генштаба Франсуа Лекуантр. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. REUTERS - POOL

В этот раз День взятия Бастилии начался в привычном формате. В 10 утра торжества открыл президент Эмманюэль Макрон: в сопровождении начальника Генштаба Франсуа Лекуантра главнокомандующий проследовал в открытом автомобиле по Елисейским полям — от Триумфальной арки и до площади Согласия, где на трибуне его ждали члены правительства и почетные гости.

Экзюпери — в небе Парижа

Смотр войск начался с авиационного парада, в котором участвовали 73 самолета.

14-Juillet: après le passage de la patrouille de France, le défilé aérien se poursuit pic.twitter.com/rmXRkT9rra — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2021

Первыми в небе над Парижем, как всегда, пролетели самолеты пилотажной группы ВВС Франции, элитного подразделения Patrouille de France.

Пилотажная группа ВВС Франции Patrouille de France. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Свой пролет французские асы в этот раз посвятили памяти великого француза — летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери: в этом году исполнилось 75 лет выходу во Франции его всемирно известной книги «Маленький принц».

Пилотажная группа ВВС Франции Patrouille de France. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. REUTERS - CHRISTIAN HARTMANN

Task Force Takuba

Героями парада стали европейские силы специального назначения «Такуба», противостоящие террористическим группировкам в регионе Мали и африканского Сахеля. На этот спецназ Франция делает ставку в процессе изменения формата и стратегии своего военного присутствия в регионе.

Европейские силы специального назначения «Такуба». Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

В ближайших планах — завершение многолетней операции «Бархан» с участием 5000 французских солдат и усиление Task Force Takuba, главная задача которых — точечные операции по уничтожению главарей террористических групп. В составе сил «Такуба» — спецназовцы из восьми стран ЕС: помимо Франции, это Бельгия, Италия, Португалия, Нидерланды, Швеция, Чехия и Эстония.

Чадский маршевый полк и история Второй мировой

Особые почести на параде 14 июля были отданы Чадскому маршевому полку (Régiment de marche du Tchad) Он был сформирован в годы Второй мировой войны в составе Свободных французских сил (FFL). Полк входил во вторую бронетанковую дивизию под командованием Филиппа Леклера, соратника генерала де Голля.

Во главе колонны -- Чадский маршевый полк. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Его бойцы участвовали в освобождении Парижа и Страсбурга, выполнив клятву Леклера и его солдат, данную в 1941 году: «Клянитесь не складывать оружие, пока цвета нашего флага не будут развеваться над Страсбургским собором».

Чадский маршевый полк. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Клятва была принесена после битвы при Куфре — одной из первых боевых операций Свободных французских сил, в ходе которой оазис Куфра на юге Ливии был отбит у итальянского гарнизона. В 2021 году «клятве при Куфре» исполнилось 80 лет.

Полиция Ниццы

Впервые в параде на Елисейских полях приняли участие сотрудники французской муниципальной полиции. По главному проспекту Парижа прошли полицейские Ниццы — в пятилетнюю годовщину теракта, в котором погибли 86 человек. В октябре прошлого года муниципальные полицейские первыми прибыли на место нового теракта, обезвредив исламиста, убившего трех человек в церкви Нотр-Дам.

14-Juillet: cinq ans après l'attentat de Nice, la police municipale de la ville défile sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/iw37l8YBEv — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2021

Военные академии и школы

В пешем строю по Елисейским полям прошли курсанты ведущих военных академий и училищ Франции. В том числе, учащиеся самой престижной в стране Сен-Сирской военной академии.

Сен-Сирская военная академия. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Lewis Joly

Академия École spéciale militaire de Saint-Cyr была создана Наполеоном, размещалась в парижском пригороде Сен-Сир, а теперь базируется в Коэткидане (Бретань).

Сен-Сирская военная академия. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Lewis Joly

Неизменные участники парада — курсанты лучшего инженерного учебного заведения во Франции — Политехнической школы (École Polytechnique).

Политехническая школа. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Учебное заведение для подготовки инженеров было основано в 1794 году. В 1804 году Наполеон присвоил школе статус военного учебного заведения, даровал ей знамя и девиз «Ради Родины, науки и славы».

Политехническая школа. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Lewis Joly

Самый узнаваемый элемент парадной формы курсантов Политеха — «бикорн» (двууголка).

Армия и не только

По традиции медленнее всех — своим особым шагом — на параде шли подразделения Иностранного легиона.

Иностранный легион. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Lewis Joly

Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Lewis Joly

Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

В военном параде в эту среду участвовало более 220 единиц техники, в том числе бронетранспортеры нового поколения Griffon.

Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Парад на Елисейских полях — не только демонстрация военной мощи или армейских подразделений. В шествии принимают участие те, кто к воинской службе не имеет непосредственного отношения, но несет собственную — жизненно необходимую всем — службы. Это, например, полицейские или пожарные.

Курсанты школы офицеров полиции. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Пожарные. Военный парад на Елисейских полях 14 июля 2021. AP - Michel Euler

Завершили парад — тоже по традиции — всадники Республиканской гвардии. Ее конный духовой оркестр — уникальное подразделение. Возможно, единственное в мире, играющее верхом и на ходу.

14-Juillet: le régiment de cavalerie de la Garde républicaine ferme le défilé sur les Champs-Élysées pic.twitter.com/INy7ESeEiB — BFMTV (@BFMTV) July 14, 2021

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