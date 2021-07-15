Эйфелева башня выходит из карантина: 16 июля она открывается для туристов.

Выход из карантина для «самой главной дамы Парижа» затянулся. Эйфелева башня откроется 16 июля 2021 года, намного опоздав по сравнению с другими столичными музеями и историческими памятниками. Почему открытие было перенесено на более поздний срок – в нашем материале.

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Официально период выхода из третьего карантина во Франции завершился 30 июня 2021 года по всей Франции. Тогда, еще до начала «четвертой волны», эпидемическая ситуация была настолько удовлетворительной, что власти решили его ускорить, на неделю раньше объявив об открытии некоторых общественных заведений и о необязательности ношения масок на улице.

Вид на Эйфелеву башню с площади Трокадеро во время карантина. AP - Christophe Ena

Однако в Париже Эйфелева башня по-прежнему оставалась закрытой. Этот самый доходный для парижской мэрии монумент дольше других готовился к работе в новых «ковидных» условиях. В пятницу, 16 июля, памятник откроется для публики вновь.

В пятницу, 16 июля, Эйфелева башня вновь откроется для публики. AP - Francois Mori

Такое опоздание связано с тем, что Эйфелевой башне требуется «достаточно много времени, чтобы привести все в порядок для нормального функционирования», – рассказал France-Presse Президент компании, эксплуатирующей башню, Жан-Франсуа Мартенс. По его словам, особое внимание было уделено организации работы лифтов, поднимающих туристов на второй и третий этажи башни. В этом замкнутом пространстве, куда набивается много людей, было необходимо было предусмотреть меры безопасности, прежде всего, для персонала. Организация визита башни также претерпела изменения.

"Железная леди" Парижа дольше других монументов готовилась к работе в новых «ковидных» условиях. AP - Francois Mori

Чтобы без очереди попасть на главный монумент Парижа, необходимо заранее купить билет на сайте, который работает с 1 июня. При этом нужно указать точную дату и время визита, а также свою фамилию, включая детей. В день визита на входе в башню у вас попросят не только электронный билет, но и документ, удостоверяющий личность.

Продажа обычных билетов остается возможной в кассах Эйфелевой башни, но количество их ограничено. Вместо 25 тысяч посетителей в обычное время теперь башня принимает только 10 тысяч человек в день. И конечно же, начиная с 21 июля, как и везде во Франции, для визита Эйфелевой башни необходимо иметь при себе «санитарный паспорт» для лиц старше 18 лет.

Более позднее открытие Эйфелевой башни также связано с работами по подготовке к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году. AP - Francois Mori

Более позднее открытие Эйфелевой башни также связано с работами по подготовке к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году. В 2019 году на башне началась 20-я по счету «покрасочная кампания», которая затем была приостановлена из-за обнаруженного в воздухе вокруг башни свинца.

Эйфелева башня, 15 июля 2020. AP - Francois Mori

Он появился из-за того, что перед работами было необходимо содрать старые слои краски, которые содержали этот вредный для здоровья металл. В октябре 2020 работы по покраске возобновились. Как уверяет Жан-Франсуа Мартенс, к открытию «башня будет полностью обеззаражена и очищена», исключая любой риск, связанный с присутствием свинца.

В «доковидные времена» Эйфелеву башню посещали более 25 тысяч туристов в день. AP - Alex Pantling

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