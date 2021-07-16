Министр юстиции Франции стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями

Министру юстиции Франции Эрику Дюпону-Моретти в пятницу, 16 июля, предъявили обвинения по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением. Главе минюста вменяют попытку свести счеты с некоторыми судебными следователями, с которыми у него были конфликты в его бытность адвокатом.

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Эрика Дюпона-Моретти подозревают в конфликте интересов между его нынешней должностью министра юстиции и его адвокатским прошлым. Речь идет о возможных попытках сведения счетов с судебными следователями, с которыми у Эрика Дюпона-Моретти возникали конфликты в годы его адвокатской карьеры.

Дело о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении Эрика Дюпона-Моретти завел в январе этого года Суд Республики (Cour de Justice de la République) — единственная во Франции судебная инстанция, имеющая право судить членов правительства за преступления, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей. Жалобу на Дюпона-Моретти подали три судейских профсоюза и общественная ассоциация Anticor, специализирующаяся на проблемах коррупции.

Дюпон-Моретти — первый во французской истории действующий министр юстиции, ставший фигурантом уголовного дела. Минюст он возглавил год назад. До этого Дюпон-Моретти прославился в качестве адвоката по громким уголовным делам. Год назад это назначение вызвало негодование судебного корпуса. Крупнейший профсоюз судей Франции USM счел это «объявлением войны».

Подозрения в отношении Эрика Дюпона-Моретти касаются двух эпизодов. Первый заключается в том, что в прошлом году Дюпон-Моретти распорядился начать административное расследование в отношении трех судебных следователей Национальной финансовой прокуратуры (PNF), которые проверяли данные биллинга его телефона. Прокуратура проверяла биллинги звонков многих адвокатов в поисках «крота», который мог проинформировать Николя Саркози и его адвоката Тьерри Эрзога о том, что их секретную линию связи прослушивают в рамках дела о коррупции. По данному делу в марте этого года Николя Саркози приговорили к реальному сроку. Он обжаловал это решение.

Второй эпизод касается административного преследования бывшего судебного следователя Эдуара Левро, который в свое время предъявил обвинения подзащитному Эрика Дюпона-Моретти. Дюпон-Моретти критиковал методы работы следователя и его выступление на телевидении, связанное с расследованием.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне отметил, что министр юстиции имеет право на презумпцию невиновности и на защиту своих прав, как и остальные граждане. При этом Макрон подчеркнул, что в качестве гаранта независимости системы юстиции, не комментирует ее решения. При этом, как отмечает France-Presse, Эмманюэль Макрон во вторник «долго высказывался в защиту» министра юстиции на совете министров.

Тем временем премьер-министр Франции Жан Кастекс «вновь заявляет о своем полном доверии» Дюпону-Моретти и «попросит его продолжить работу по реформированию и укреплению средств, предоставленных государственной службе юстиции», говорится в коммюнике офиса премьера.

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