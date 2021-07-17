Для въезда во Францию из некоторых стран теперь потребуется ПЦР-тест не старше 24 часов

Франция вводит новые правила въезда из некоторых европейских стран. С воскресенья, 18 июля, прибывающим из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов потребуется ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за сутки до пересечения границы. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили в правительстве страны.

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Ранее Франция требовала от прибывающих из Великобритании предъявить тест, сделанный не раньше, чем за 48 часов до въезда. Для остальных европейских стран «срок годности» ПЦР-исследования составлял 72 часа. ПЦР-тест не потребуется путешественникам, прошедшим не менее чем за неделю до поездки полный курс вакцинации препаратами от Pfizer, Moderna и AstraZeneсa, и не менее 28 дней после прививки вакциной Janssen.

Кроме того, Франция расширила так называемый список стран «красной зоны», который формируется в зависимости от уровня распространения эпидемии COVID-19. В «красную зону» теперь попали Тунис, Мозамбик, Куба и Индонезия. Прибывающие из этих стран должны будут представить документальные обоснования необходимости поездки, а также пройти 10-дневный обязательный карантин.

Во Франции продолжает расти число новых случаев заражения. В пятницу было выявлено 10 тысяч заболевших, у большинства из которых выявлен штамм Delta. Число госпитализаций по-прежнему незначительно снижается. Быстрее всего эпидемия распространяется в Окситании, столичном регионе Иль-де-Франс, в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, а также на заморских территориях: Мартинике, Гвиане и Реюньоне.

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