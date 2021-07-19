Французская компания Carmat впервые продала искусственное сердце

Искусственное сердце, созданное французской компанией Carmat, было имплантировано пациенту в Италии в ожидании трансплантата. Для этой операции компания впервые продала разработанное ей искусственное сердце под брендом Aeson. Об этом «важном шаге» фирма объявила в понедельник, 19 июля. После этого акции Carmat на фондовом рынке стремительно возросли.

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Операцию по пересадке искусственного сердца сделали в Неаполе. Продажа протеза Aeson была разрешена с декабря прошлого года в Европе. Эта операция «знаменует собой первую продажу, (...) с момента создания компании в 2008 году» и представляет собой «важный шаг, открывающий новую страницу развития», – сообщила пресс-служба Carmat. Пресс-секретарь фирмы сообщил France-Presse, что до настоящего времени ни одно сердце Aeson не использовалось вне клинических исследований, указав, что финансовые затраты на операцию (более 150 тыс. евро), были оплачены «региональной системой здравоохранения».

Искусственное сердце Aeson создано для пациентов, страдающих терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.

Искусственное сердце компании Carmat стоит «примерно 200 000 евро», рассказал в понедельник BFM Business генеральный директор фирмы Стефан Пиа. «Теперь у нас две цели: работать над продажами и как можно быстрее снизить производственные затраты», – добавил он. После этого заявления в начале торгов на Парижской фондовой бирже акции Carmat выросли на 11,7% до 25,85 евро при общем падении рынка на 1,2%.

15 июля Carmat объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в Соединенных Штатах в рамках клинического исследования, проведенного в больнице Университета Дьюка в Дареме (Северная Каролина). После этого цена акций поднялась на 6,77% до 23,65 евро на Парижской фондовой бирже. В соответствии с протоколом исследования, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA), трансплантацию искусственного сердца Aeson произведут десяти пациентам.

В декабре 2020 года Carmat получил маркировку СЕ Евросоюза, что дало компании право на продажу своего искусственного сердца в Европе.

В настоящее время аппарат Aeson проходит новые клинические исследования Pivot, которые начались в 2016 году. В ноябре 2019 года промежуточные результаты этого исследования на 11 имплантированных пациентах показали, что «73% этих пациентов достигли шести месяцев выживания с протезом в ожидании последующей успешной трансплантации сердца».

Помимо Франции, операции по пересадке искусственного сердца были произведены в Дании, Чехии и Казахстане.

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