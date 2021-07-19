Футболка Зидана продана на аукционе за более чем 100 000 долларов

На аукционе в США майка знаменитого номера 10 французской сборной по футболу Зинедина Зидана, в которой он участвовал в финале Чемпионата мира 1998 года, была продана за более чем 100 тысяч долларов.

Реклама Читать далее

Одна из футболок, сделанных для Зинедина Зидана для финала чемпионата мира 1998 года, была продана на аукционе в Лос-Анджелесе за 108 800 долларов. Это меньше, чем цена, за которую ушла футболка американского футболиста Леброна Джеймса, проданная в тот же день за полмиллиона долларов на аукционе Julien's Auctions, отмечает France-Presse.

Несмотря на то, что футболка была аутентифицирована Fifa и Adidas, аукционный дом, с которым связалось агентство, не смог сказать, носил ли ее французский плеймейкер во время матча, когда Франция выиграла со счетом 3: 0 против Бразилии, особенно в первом тайме, в котором Зидан забил два решающих мяча.

В октябре 2018 года парижская аукционная компания Coutau-Bégarie была вынуждена отозвать футболку, представленную как та, которую носил Зидан в финале 1998 года, из-за сомнений в ее подлинности. Модель, проданная в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье, была оценена экспертами на сумму от 80 тыс. до 120 тыс. долларов. Таким образом, это был не самый дорогой лот в коллекции.

Для продажи, которая прошла в эти выходные в Беверли-Хиллз и в интернете, эксперты Julien's Auctions оценили стоимость старой футболки звезды баскетбола Леброна Джеймса, которую он носил, когда впервые попал на первую страницу журнала Sports Illustrated, в сумму от 400 тыс. до 600 тыс. долларов. Футболка ушла за 512 тыс. долларов, побив предыдущий рекорд, заплаченный за спортивную майку Барака Обамы, которую он носил в школе.

Футболка Зидана с вышитой на груди надписью «Brazil France 12-07-98» выставлялась в музее ФИФА в Цюрихе (Швейцария) в 2017 году. «В течение этого периода объект был повторно осмотрен коллективом музея, который пришел к выводу, что это действительно подлинная футболка финала», – сказал представитель агентству France-Presse. Но «во время этой экспертизы музей ФИФА не обнаружил доказательств того, что майку носили во время матча», – добавил эксперт. Во время матча финала Чемпионата мира по футболу 1998 года для спортсмена было приготовлено несколько футболок, по данным Julien's Auctions – три.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться