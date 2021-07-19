Футболка Зидана продана на аукционе за более чем 100 000 долларов
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На аукционе в США майка знаменитого номера 10 французской сборной по футболу Зинедина Зидана, в которой он участвовал в финале Чемпионата мира 1998 года, была продана за более чем 100 тысяч долларов.
Одна из футболок, сделанных для Зинедина Зидана для финала чемпионата мира 1998 года, была продана на аукционе в Лос-Анджелесе за 108 800 долларов. Это меньше, чем цена, за которую ушла футболка американского футболиста Леброна Джеймса, проданная в тот же день за полмиллиона долларов на аукционе Julien's Auctions, отмечает France-Presse.
Несмотря на то, что футболка была аутентифицирована Fifa и Adidas, аукционный дом, с которым связалось агентство, не смог сказать, носил ли ее французский плеймейкер во время матча, когда Франция выиграла со счетом 3: 0 против Бразилии, особенно в первом тайме, в котором Зидан забил два решающих мяча.
В октябре 2018 года парижская аукционная компания Coutau-Bégarie была вынуждена отозвать футболку, представленную как та, которую носил Зидан в финале 1998 года, из-за сомнений в ее подлинности. Модель, проданная в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье, была оценена экспертами на сумму от 80 тыс. до 120 тыс. долларов. Таким образом, это был не самый дорогой лот в коллекции.
Для продажи, которая прошла в эти выходные в Беверли-Хиллз и в интернете, эксперты Julien's Auctions оценили стоимость старой футболки звезды баскетбола Леброна Джеймса, которую он носил, когда впервые попал на первую страницу журнала Sports Illustrated, в сумму от 400 тыс. до 600 тыс. долларов. Футболка ушла за 512 тыс. долларов, побив предыдущий рекорд, заплаченный за спортивную майку Барака Обамы, которую он носил в школе.
Футболка Зидана с вышитой на груди надписью «Brazil France 12-07-98» выставлялась в музее ФИФА в Цюрихе (Швейцария) в 2017 году. «В течение этого периода объект был повторно осмотрен коллективом музея, который пришел к выводу, что это действительно подлинная футболка финала», – сказал представитель агентству France-Presse. Но «во время этой экспертизы музей ФИФА не обнаружил доказательств того, что майку носили во время матча», – добавил эксперт. Во время матча финала Чемпионата мира по футболу 1998 года для спортсмена было приготовлено несколько футболок, по данным Julien's Auctions – три.
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