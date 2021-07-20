Во Франции «санитарный пропуск» стал обязательным в местах культуры и отдыха

«Санитарный сертификат» (или пропуск) должен содержать информацию либо о полной вакцинации против ковида, либо о свежем негативном тесте на коронавирус, либо о перенесенном заболевании

Отныне во французские кинозалы, музеи, театры, на стадионы и ярмарки, в выставочные салоны, а также на любые культурные, спортивные, праздничные мероприятия с числом участников более 50 человек можно попасть только при наличии «санитарного сертификата». Новый декрет правительства, расширяющий применение «антиковидного» пропуска, опубликован 20 июля. В этот вторник парламент также приступил к рассмотрению — по ускоренной процедуре — законопроекта об обязательной вакцинации медработников против ковида и о новых сферах применения санпропусков.

Реклама Читать далее

О радикальном ужесточении правил допуска в учреждения и места, связанные с культурой и досугом, еще 12 июля в своем обращении к французам объявил президент Эмманюэль Макрон. Восемь дней спустя правительство специальным декретом сделало «санитарный сертификат» обязательным в качестве пропуска в места культуры, отдыха, досуга и развлечений.

Декрет, опубликованный 20 июля в официальном печатном органе правительства Journal officiel, формализует новые правила и уточняет список учреждений, мест и мероприятий, где отныне они будут действовать. «Санитарный сертификат» (или пропуск) должен содержать информацию либо о полной вакцинации против ковида, либо о свежем негативном тесте на коронавирус, либо о перенесенном заболевании.

Правительственное распоряжение определяет широчайший список мест проведения культурного, спортивного и прочего досуга, куда граждан с 21 июля будут пускать только по «санитарным пропускам». Главное условие — число посетителей или участников мероприятия: 50 человек и более.

В постановлении правительства речь идет об учреждениях и местах, предназначенных для «культурных, игровых, спортивных или праздничных» мероприятий.

Санпропуск должны теперь требовать в кино и театрах, концертных, танцевальных и игровых залах, а также в конференц-залах. Он понадобится для доступа в спортзалы, спортивные сооружения и на стадионы. В списке мест и объектов — музеи и библиотеки, выставочные залы, салоны и ярмарки.

Стоит отметить, что «пропускная система» вводится не только в зданиях, но и на всех культурных и досуговых мероприятиях, проходящих в «общественных местах». При числе участников от 50 человек предъявление санитарного сертификата — обязательно. Наконец, без «санпропуска» нельзя будет, например, отправиться в путешествие на круизном лайнере или полюбоваться изнутри каким-нибудь собором (сертификат для входа в культовые здания не потребуется только для присутствия на религиозных церемониях и службах).

Единственное «утешение» для французов и гостей страны — ношение масок становится необязательным в местах коллективного проведения досуга, попадающих под «пропускную» систему. Это положение нового декрета 20 июля особо отметил французский министр здравоохранения Оливье Веран. Он, правда, тут же пояснил, что маски могут вновь стать обязательными решением местных властей (префектов департаментов) или организаторов мероприятий — если того потребует эпидемиологическая ситуация на местах.

Если публика сможет (в большинстве случаев) находиться в местах культуры и отдыха без масок, их ношение остается обязательным для работников упомянутых учреждений и организаторов мероприятий. А с сентября обязательным для работников станет еще и наличие санитарного сертификата.

Санитарный сертификат как пропуск в места проведения культурного и прочего досуга с 21 июля обязателен во Франции для лиц от 18 лет. Для 12-17-летних дана отсрочка: у подростков «санпропуск» начнут требовать после 30 августа (поскольку право на прививки против ковида французы этого возраста получили только с середины июня).

Санитарный сертификат как пропуск в «места культуры и отдыха» — лишь первый этап введения новых ограничений в условиях быстрого распространения во Франции коронавирусного штамма Дельта. С юридической точки зрения этот этап был самым простым для властей, которым понадобилось лишь изменить декрет от 1 июня об ограничениях на массовых мероприятиях после выхода страны из очередного карантина. Согласно июньскому декрету, санитарный сертификат был сделан обязательным пропуском лишь на мероприятия с более чем 1000 участников. Властям пришлось лишь снизить эту цифру до 50-ти и расширить список учреждений (добавив в него, например, музей и библиотеки).

Экстренная процедура для нового закона

20 июля парламент Франции приступил к обсуждению законопроекта, который должен еще больше расширить сферу применения «санитарного пропуска».

Сертификат предложено сделать обязательным для посещения кафе и ресторанов, крупных торговых центров, а также на транспорте — в самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.

Законопроект вводит меры наказания за отсутствие проверки «санпропусков» у клиентов, пассажиров и посетителей, а также делает де-факто обязательным наличие сертификатов у работников данных сфер (под угрозой отстранения от работы и увольнения).

Еще одна ключевая мера проекта закона — обязательная вакцинация для медиков, а также для всех сотрудников больниц, клиник, домов престарелых, учреждений для людей с инвалидностью и всех, кто работает с уязвимыми категориями людей, в том числе на дому.

Законопроект правительства обсуждается в парламенте по ускоренной процедуре — до конца этой недели.

Волна № 4

Власти Франции уже начали говорить о «четвертой волне» эпидемии. В этот вторник, 20 июля, число выявленных за сутки заражений — 18 000 — подтвердило опасения. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, темпы распространения вируса за неделю выросли в два с половиной раза. Ни один предыдущий штамм не распространялся так быстро, отметил министр. Еще накануне минздрав с беспокойством сообщал, что за последние семь дней среднее суточное число выявляемых заражений вышло на уровень 8000 (в конце июня этот показатель не превышал 2000).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться