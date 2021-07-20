Le Monde: Телефон президента Франции Макрона был в базе израильской системы прослушки Pegasus

По данным газеты, один из личных телефонов президента Эмманюэля Макрона попал в базу объектов прослушки израильской системы Pegasus. Заказ на прослушку номера президента поступил от марокканской разведки.

Реклама Читать далее

Помимо Макрона разведка Марокко была заинтересована в прослушке премьера Эдуара Филиппа и ключевых министров правительства Франции за исключением министра обороны.

По данным расследования, проведенного 17 СМИ из разных стран, программа-шпион Pegasus, разработанная израильской компанией NSO Group, использовалась для слежки за журналистами и диссидентами по всему миру.

В распоряжении авторов расследования оказалась база из 50 тысяч телефонных номеров, которые, как утверждается, просили взломать клиенты NSO Group. Среди них — номера 180 журналистов из 20 стран, а также правозащитников, оппозиционеров и бизнесменов.

Сама NSO Group утверждает, что продает технологии только «благонадежным» странам и только в целях борьбы с преступностью и терроризмом.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться