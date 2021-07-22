ЕСПЧ осудил Францию за негуманное обращение с беженкой из Мали

Европейский суд по правам человека признал Францию виновной в нарушении прав беженки из Мали и ее четырехмесячного ребенка.

Европейский суд по правам человека признал Францию виновной в нарушении прав беженки из Мали и ее четырехмесячного ребенка. Как сообщается в четверг, 22 июля, суд в Страсбурге постановил выплатить заявительнице 16,7 тысяч евро.

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В ЕСПЧ посчитали «чрезмерной мерой» арест на 11 дней 23-летней мамы и ее четырехмесячного ребенка. Суд обязал Францию выплатить матери и дочери 16 780 евро. В судебном решении напоминается, что французское законодательство предусматривает задержание несовершеннолетних только в качестве крайней меры и на как можно более короткий срок.

Суд усмотрел в действиях французских властей нарушение третьей статьи Европейской конвенции по правам человека (запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение), а также нарушение пунктов 1 и 4 пятой статьи Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность) и (право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу).

Гражданка Мали 1995 года рождения прибыла во Францию через Италию в январе 2018 года. По ее словам, она бежала из страны из-за угрозы «калечащей операции на половых органах» и принудительного брака, говорится в судебном решении. В июле 2018 года у нее родилась дочь.

Молодую мать арестовали в ноябре 2018 года, чтобы выслать с ребенком в Италию, где, согласно Дублинской конвенции, должно рассматриваться ее прошение о предоставлении убежища. Префект департамента Луар и Шер (на западе Франции) обосновывал арест «значительным риском побега».

6 декабря ЕСПЧ в срочном порядке рассмотрел ее жалобу и в качестве обеспечительной меры постановил отпустить из-под ареста. После освобождения молодую мать и ее дочь взяли под опеку социальные службы, и она смогла получить временный вид на жительство.

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