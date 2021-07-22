«Пробить по базам»: сотрудника госбезопасности Франции осудили за торговлю в даркнете данными полиции

Бывшего сотрудника службы внутренней безопасности Франции DGSI приговорили к пяти годам заключения за продажу в даркнете информации из служебных баз данных полиции. 22 июля суд Нантера огласил приговор 35-летнему бывшему офицеру, служившему в антитеррористическом департаменте спецслужбы и разоблаченному осенью 2018 года. Экс-сотрудника французской госбезопасности также признали виновным в подделке документов.

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Весьма нетривиальный процесс по делу Седрика Д. (это вымышленное имя подсудимого фигурировало в прессе) прошел в суде парижского пригорода Нантер в июне. В СМИ его назвали «делом Haurus» — под таким «ником» офицер Генеральной дирекции внутренней безопасности DGSI торговал в даркнете закрытой служебной информацией французской полиции.

По заказу он «пробивал» по полицейским базам данных личную информацию, адреса, судимости, причастность к правонарушениям, номера машин, геолокализацию телефонов. Покупателями информации были частные детективы, члены организованных преступных группировок, а также изготовители поддельных документов. «Заказывали» ему как криминальных «авторитетов», так и известных людей. Так, например, он продал информацию о популярном телеведущем Тьерри Ардисоне, об исламском богослове Тарике Рамадане, а также об одной из женщин, обвиняющих этого медийного мусульманского философа в изнасиловании.

Следствие установило, что в полицейских базах осужденный сделал 382 незаконных поисковых запроса, а их результаты продал в даркнете по цене от 100 до 300 евро за «пробив». На суде Седрик Д. признал вину в большинстве предъявленных ему преступных эпизодов. Свои действия он объяснил жаждой наживы, долгами по кредитам, а также просто стремлением улучшить свое материальное положение.

На престижную службу в Генеральную дирекцию внутренней безопасности DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) он перешел из полиции в 2016 году, став сотрудником антитеррористического департамента. В сентябре 2018 года его задержали за незаконную деятельность, на год отправив в предварительное заключение.

Седрика Д. обвинили не только в разглашении служебной тайны (и ее продаже), но также в мошенничестве и подделке административных документов и банковских чеков. Обвинения были предъявлены по десятку статей УК.

На суде прокуратура требовала для бывшего сотрудника спецслужбы 7 лет тюрьмы. Гособвинитель Катрин Дени назвала подсудимого человеком, «лишенным нравственных принципов и совести», который «предал Республику» и продемонстрировал на суде «полное отсутствие раскаяния».

Приговор, объявленный 22 июля, — пять лет заключения без права на условно-досрочное освобождение и пожизненное лишение права работать на госслужбе.

Сам осужденный в ходе процесса настаивал на том, что продавал в даркнете только информацию, доступную любому полицейскому во Франции. Сверхсекретной информацией DGSI ***, доступной ему по долгу службы, он не торговал и сознательно не собирался этого делать ни при каких обстоятельствах.

Перед началом процесса подсудимый даже дал эксклюзивное интервью изданию L’Obs, в котором заявил, что днем на службе чувствовал себя «правильным копом» и слугой закона, а ночью — «гнилым парнем», ищущим легкой наживы. В интервью он также сообщил свое настоящее имя — Кристоф, объяснив и свой «ник» в даркнете. Haurus — египетский Гор (или Хор, Хорус), бог неба и солнца, чье имя восходит к словам «высота» и «недостижимый».

В итоге бывший сотрудник DGSI оказался вполне «достижим» для правосудия, как и его сообщники, осужденные вместе с ним. Сожитель Кристофа-Седрика (который пользовался средствами, полученными преступным путем) приговорен к году тюрьмы (плюс два года условно).

Три года реального срока получил также марсельский преступный «авторитет», один из заказчиков информации у бывшего спецслужбиста.

В Марселе Кристоф-Седрик остается фигурантом еще одного уголовного дела. Следователи разбираются с подозрительными смертями членов местных ОПГ, которых по заказу «пробивал» осужденный теперь бывший офицер французской госбезопасности.

*** База данных Cristina французской службы DGSI имеет высшую степень секретности и содержит сведения, связанные со всеми аспектами внутренней безопасности — контрразведкой, борьбой против терроризма и экстремизма. Cristina = Centralisation du renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux (Централизация внутренних разведывательных данных в целях обеспечения национальной безопасности и интересов).

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