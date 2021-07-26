Порядка 60% жителей Франции получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса

40 миллионов жителей Франции получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса, сообщил 26 июля президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Как сообщил президент Эмманюэль Макрон, 40 миллионов жителей Франции — около 60% населения — получили первую дозу вакцины. Причем вакцинация ускорилась в последние две недели, после того, как президент объявил о расширении применения «санитарных пропусков» и об обязательной вакцинации для работников больниц. За последние две недели прививки получили еще четыре миллиона человек, сообщил президент.

Отныне более 33 млн жителей Франции (около 50%) считаются полностью вакцинированными. Власти ставят цель, чтобы хотя бы одну дозу вакцины получили 50 млн человек к концу августа.

Накануне, находясь с визитом во Французской Полинезии, Эмманюэль Макрон еще раз призвал всех привиться и осудил «безответственность» и «эгоизм» тех, кто отказывается от прививок. В субботу более 160 тысяч человек, по данным МВД, вышли на акции протеста против «санитарных пропусков», одобренных накануне французским парламентом.

По данным опроса Французского института изучения общественного мнения (Ifop), 35% французов поддерживают движение против «санитарных пропусков». Среди людей младше 35 лет движение поддерживают больше половины (51%). Социологи отмечают «сближения» между движением против «санитарных пропусков» и движением «желтых жилетов».

В последние две недели во Франции из-за распространения коронавирусного штамма «дельта» резко растет число заражений. В минувшее воскресенье было выявлено 16 тысяч новых случаев, тогда как в начале июля в день выявляли около двух с половиной тысяч случаев. Новая волна эпидемии дает знать о себе и в больницах, где растет число госпитализаций. Как подчеркивают власти, подавляющее большинство заболевающих ковидом в последние дни — непривитые.

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