Французский парламент одобрил законопроект о «санитарном пропуске»

Законопроект, расширяющий применение «санитарного пропуска», с рядом поправок был одобрен французским парламентом вечером в воскресенье, 25 июля.

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Национальное собрание Франции положило конец недельному «парламентскому спринту», одобрив компромиссную версию новых санитарных мер. Перед этим верхняя палата французского парламента одобрила измененный проект закона о «санитарном сертификате». Сенат одобрил поправки, получившие ранее отрицательные отзывы правительства. В воскресенье группа из 14 представителей Сената и Нацсобрания пришли к соглашению. Новые санитарные меры еще должны быть рассмотрены Конституционным советом, который венесет свое заключение 5 августа.

Они предполагают в частности расширенное применение «санитарных пропусков». С августа пропуска понадобятся для посещения ресторанов, посадки на поезда и автобусы, совершающие дальние переезды, посещения медучреждений (кроме случаев экстренной необходимости). Согласно поправке, решения о применении пропусков для входа в торговые центры отданы на усмотрение местных префектов полиции.

«Санитарный пропуск» можно получить после вакцинации, при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус или сертификата о недавнем выздоровлении. На этой неделе он уже начал применяться в «местах отдыха и культуры», принимающих больше 50 человек.

Законопроект обязывает вакцинироваться персонал больниц и домов престарелых, а также пожарных и всех, кто работает с уязвимыми категориями граждан. Впрочем, согласно одобренной поправке, в случае отказа от вакцинации (или отсутствия санитарного пропуска), увольнять сотрудников не будут. Парламент одобрил временную приостановку работы с удержанием зарплаты. Если ситуация длится более трех дней, работодатель вызовет сотрудника, чтобы обсудить «способы урегулирования». Исключения возможны в случае медицинских противопоказаний.

В министерстве труда раскритиковали тот факт, что из законопроекта вычеркнули возможность увольнения. Как указывают в ведомстве, это уменьшит защиту работников, потому что после приостановки контракта в отношении сотрудника может быть открыта дисциплинарная процедура без гарантий денежного возмещения за увольнение.

Люди, у которых обнаружили коронавирус, согласно законопроекту, должны будут изолироваться на 10 дней. Выход из изоляции возможен при получении отрицательного теста на коронавирус. Контроль будет осуществлять не полиция (как предполагалась в правительственной версии законопроекта), а сотрудники службы государственного медицинского страхования.

Несмотря на возражения сенаторов, санитарные пропуска все же понадобятся для входа на террасы кафе, а также для несовершеннолетних (с 30 сентября), для которых открыта возможность вакцинации, отмечает Le Monde. Во Франции прививают от коронавируса детей с 12 лет.

Режим постепенного выхода из чрезвычайного положения парламентарии продлили до 15 ноября, а не до 31 декабря, как просило правительство.

Во Франции в минувшую субботу, по данным МВД, более 160 тысяч человек вышли на акции против расширенного применения «санитарных пропусков». Не обошлось без столкновений с полицией и задержаний.

Из-за широкого распространения коронавирусного штамма «дельта» во Франции растет заболеваемость, в том числе случаи госпитализации с ковидом. Власти говорят о начале четвертой волны эпидемии.

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