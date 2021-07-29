В Париже грабитель на электросамокате унес из бутика драгоценности на миллионы евро

На этой неделе грабитель на электросамокате вынес драгоценности на миллионы евро из ювелирного магазина Chaumet недалеко от Елисейских полей. На следующее утро подозреваемого гражданина Черногории вместе с предполагаемым сообщником задержали возле автодороги на востоке Франции. При них нашли украденные ювелирные изделия.

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Ограбление произошло во вторник вечером. Мужчина средних лет в костюме и хирургической маске на лице подъехал на электросамокате к ювелирному магазину Chaumet недалеко от Елисейских полей.

В бутике он вытащил пистолет, пригрозил работникам магазина и уехал на самокате с драгоценностями. Их стоимость оценили в два-три миллиона евро. Перед отъездом он запер сотрудников в бутике.

Все длилось не более нескольких минут, преступник не сделал ни одного выстрела и не применил физического насилия к работникам магазина.

Как выяснила уголовная полиция, грабитель затем оставил электросамокат в том же квартале и зашел в кинотеатр Gaumont на Елисейских полях, а потом спустился в метро.

Выяснилось также, что у него был сообщник, с которым они сняли номер в отеле в III округе Парижа, и что двое подозреваемых после ограбления сели на автобус, направлявшийся в столицу Сербии Белград.

Как передает Le Parisien, утром в среду подозреваемого в ограблении 55-летнего мужчину вместе с его 44-летним предполагаемым сообщником задержали на зоне отдыха возле автодороги в департаменте Мозель (северо-восток Франции). По данным источника Franceinfo, при них нашли значительную часть похищенных драгоценностей.

Сообщается, что оба – граждане Черногории. Сейчас они находятся под стражей.

Французский ювелирный дом Chaumet был основан в 1780 году. Он входит в группу LVMH. В ноябре 2009 года бутик Chaumet на Вандомской площади в Париже подвергся ограблению. Злоумышленники унесли драгоценные камни на 1,9 млн евро.

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