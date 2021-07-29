Ницца включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «зимний курортный город Ривьеры»

Французская Ницца с ее Английской набережной, дворцами, отелями, пальмами, казино, русскими церквями включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «зимний курортный город Ривьеры».

Реклама Читать далее

27 июля Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО признал исключительную универсальную значимость столицы Лазурного берега, ее космополитического архитектурного наследия, формировавшегося с середины XVIII века под влиянием зимних гостей из разных стран.

В своем решении Комитет напоминает, что с середины XVIII века Ницца привлекала в качестве места для зимовки аристократию и представителей высших сословий — особенно британцев. Место между морем и горами с мягким климатом привлекало гостей из множества стран, в том числе из России, что способствовало развитию новых районов рядом со Старым городом.

«Многообразие культурных влияний зимних гостей города и желание максимально использовать климатические условия и ландшафт местности сформировали городское планирование и эклектичный архитектурный стиль этих районов, способствуя растущей славе города как космополитического зимнего курорта», — отмечает комитет ЮНЕСКО.

В Ницце была изобретена сама концепция Ривьеры, подчеркивает экс-министр культуры Франции Жан-Жак Айагон, который с 2014 по просьбе мэра Ниццы Кристиана Эстрози занимался продвижением кандидатуры города в ЮНЕСКО. К слову, Айагон предложил расширить кандидатуру, которая изначально ограничивалась Английской набережной.

По его словам, ЮНЕСКО признала значимость сформировавшегося в Ницце общественного феномена — «появления активности, связанной исключительно с гедонизмом, блаженством и счастьем, которое сегодня называется туризмом».

На сайте мэрии Ниццы говорится, что всемирным наследием признана обширная территория площадью 522 га, сформировавшаяся с середины XVIII по середину XX века как «космополитичный зимний курорт».

Территория включает среди прочего Английскую набережную, порт, холм Симье с особняками и виллами Прекрасной эпохи, а также парк Шато (замковый холм), где находятся смотровые площадки, с которых открываются виды на бухту Ангелов. Как отмечает Le Monde, улочки Старой Ниццы не попали в эту территорию, так как Старый город сформировался до эпохи, связанной с зимним курортом.

Государство и управляющие учреждения берут на себя обязательства по защите объекта Всемирного наследия и буферной зоны вокруг него под пристальным вниманием международного сообщества, подчеркивает мэрия Ниццы. Государство должно отчитываться перед ЮНЕСКО о состоянии объектов, внесенных в список.

Ранее, 24 июня, французский курорт Виши был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО среди других «великих курортных городов Европы», развивавшихся вокруг природных источников минеральной воды.

Также в список Всемирного наследия недавно был включен Кордуанский маяк, возвышающийся на скалистом плато в Атлантическом океане в устье Жиронды. Маяк был построен на рубеже XVI и XVII веков и реконструирован в XVIII веке. Он «воплощает великие этапы архитектурной и технологической истории маяков и был построен с целью продолжения традиции знаменитых маяков древности, иллюстрируя искусство строительства маяков в период обновленной навигации», — отмечает комитет в своем решении.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться