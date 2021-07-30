Во Франции на непривитых этим летом пришлось 85% госпитализаций и 78% смертей от ковида

Во Франции на непривитых пришлось 85% госпитализаций с ковидом с 31 мая по 11 июля, сообщила статистическая служба ряда министерств

С 31 мая по 11 июля на непривитых во Франции пришлось 85% госпитализаций с коронавирусной инфекцией и 78% летальных исходов от последствий ковида. Об этом свидетельствуют данные отчета статистической службы министерств, ответственных за вопросы здравоохранения и социальной политики (Drees). Отчет был опубликован 30 июля.

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Недавний рост числа госпитализаций с ковидом пришелся в основном на невакцинированных, — выяснила французская статистическая служба Drees.

В документе статистической службы (.pdf) говорится, что период с 31 мая по 11 июля на непривитых пришлось 85% госпитализаций, будь то «конвенциональные» госпитализации или госпитализации в отделения интенсивной терапии. Примечательно, что эта доля (85%) совпадает с процентом непривитых среди сдавших положительные ПЦР-тесты на коронавирус в тот же период.

Такие же совпадения в случае привитых. Так, на полностью привитых пришлось 7% госпитализаций и 6% положительных тестов. Это в пять раз меньше, чем доля полностью привитых за этот период, которая в среднем составляла 35%. 45% тогда еще не получили ни одной дозы вакцины.

Это свидетельствует о том, что, во-первых, вакцины надежно защищают от болезни. А во-вторых, «в равных масштабах» защищают как от тяжелых, так и от нетяжелых ее форм, не требующих лечения в больнице, указывают в Drees. Впрочем, служба отмечает, что речь пока о предварительных выводах, основанных на исследовании за относительно короткий период.

Что касается летальных исходов от ковида, в 78% речь шла о непривитых, в 11% — о людях с неполным курсом вакцинации, в 11% — о полностью вакцинированных. Здесь важно отметить, что среди вакцинированных во Франции большая доля пожилых людей и людей с сопутствующими патологиями.

Статистическая служба добавляет, что вакцина значительно снижает вероятность попасть в больницу с ковидом среди представителей всех возрастных групп.

Агентство France-Presse отмечает, что подобное исследование, объединяющее данные о вакцинации, положительных тестах на коронарвиус и госпитализациях, статическая служба опубликовала впервые. С августа их будут публиковать еженедельно.

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