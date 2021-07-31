Во Франции десятки тысяч людей вышли на манифестации против «санитарных пропусков»

Во Франции в субботу, 31 июля, в десятках городов проходят акции протеста против «санитарных пропусков». МВД прогнозирует выход на улицы не менее 150 тысяч человек. Это уже третья подряд протестная суббота противников введения санпропусков в стране.

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В Париже манифестанты объявили четыре марша: один должен завершиться на площади Бастилии, другой на place du Palais Royal, еще два — на place Pierre Laroque, где находится Минздрав.

В то же время силы полиции также стянуты еще и к Елисейским полям — для того, чтобы не позволить участникам протестного движения выйти на это символически значимое авеню, становившееся ареной ожесточенного противостояния «желтых жилетов» и сотрудников правопорядка в 2018—2019 гг. Префект полиции Парижа Дидье Лальман утром провел проверку задействованных в столице сил, и объявил, что сегодня поддерживать порядок на манифестациях будет 3 тысячи сотрудников — это больше, чем на предыдущих акциях противников санпропусков. Впрочем, это намного меньше, чем ранее задействовалось на акциях «желтых жилетов» — до 10 тысяч полицейских.

Протестующие в Париже. 31.07.2021 AP - Michel Euler

В Лионе протестующие сегодня собрались у больницы Edouard Herriot, в которой представители персонала уже несколько дней держат забастовку против обязательной вакцинации сотрудников медучреждений. Кроме того, около 1000 человек собрались на центральной площади Bellecour, несмотря на запрет властей. Запрет на сбор в самом центре введен из-за того, что на предыдущих акциях их участники проявляли насилие, заявила префектура региона Овернь-Рона-Альпы.

Всего, как сообщает BFMTV, по всей стране сегодня заявлено около 190 акций протеста против санитарных пропусков.

Во Франции с 21 июля требуется предъявлять пропуска на входе в кинотеатры, музеи, спортзалы и другие общественные места с числом посетителей более 50 человек. С августа для всех взрослых жителей страны санпропуска понадобятся для посещения ресторанов, посадки в самолеты, поезда и автобусы дальнего следования, а также для посещения медучреждений (кроме случаев экстренной необходимости). Осенью эта мера должна начать действовать и для детей старше 12 лет, вакцинация которых во Франции началась позже, чем у взрослых.

Санитарный пропуск может содержать информацию о полном курсе вакцинации, отрицательном тесте на Covid-19 (не более трех дней давности) или подтверждение недавнего выздоровления от коронавируса (произошедшего не позднее, чем полгода назад).

Подробнее о движении протеста противников санпропусков читайте в большом материале RFI.

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