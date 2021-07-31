В пригороде Парижа полицейский получил ножевое ранение

Инцидент произошел после того, как полицейские приехали по вызову к почтовому отделению.

В городе Иври-сюр-Сен, который граничит с Парижем, в субботу, 31 июля, произошло нападение с ножом на полицейских, когда они попытались задержать подозреваемого. Один из сотрудников получил ранение.

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О нападении сообщила газета Le Parisien, опубликовавшая и фотографии инцидента. Как сообщает издание, полиция приехала по вызову к почтовому отделению из-за сообщения об агрессивном поведении неизвестного. Когда полицейские попытались его задержать, мужчина, по данным источников издания, предпринял попытки ударить ножом двух сотрудников, один из которых в итоге получил ранение в руку.

Полицейского доставили в больницу, где ему позднее провели операцию. Нападавший был задержан.

«Мы присутствуем при росте насилия в нашей стране в последнее время, и в частности, насилия по отношению к сотрудникам правопорядка. Я с сожалением отмечаю очередную атаку на полицейского», — заявил глава регионального отделения полицейского профсоюза Alliance 94 Жюльен Шенарди. Позднее Шенарди подтвердил Le Figaro, что нападение «не имело ничего общего с терроризмом», а у нападавшего — проблемы с психикой.

В мае нынешнего года в Париже прошла большая манифестация полицейских, требовавших ужесточения наказаний за нападения на сотрудников правопорядка. В манифестации принял участие глава МВД Жеральд Дарманен и многие ведущие французские политики.

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