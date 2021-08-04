Больницы Корсики и Лазурного Берега готовятся к новой вспышке COVID-19

В ряде регионов и департаментов Франции вводят новые ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Наиболее напряженной власти считают обстановку на Корсике и на юге страны, где число новых случаев на 100 тысяч человек превысило 830 — это почти в четыре раза выше, чем в среднем по стране. В больницах переносят несрочные операции, а ношение масок на улицах становится обязательным. На фоне роста заболеваемости к французам обратился президент страны Эмманюэль Макрон, ответив на вопросы граждан в социальных сетях.

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Согласно последним данным, опубликованным во вторник, 3 августа, за последние 24 часа во Франции зафиксировали чуть меньше 27 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это сопоставимо с показателями зимы 2021 года, когда в стране действовали часть ограничений, направленных на борьбу с COVID-19.

Власти Франции говорят о «четвертой волне», вызванной дельта-штаммом коронавируса. Но пока что число больных в отделениях интенсивной терапии на большей части территории остается сравнительно небольшим. В июле в институте Пастера отметили, что пик госпитализаций, вероятно, придется на сентябрь.

Самую сильную вспышку эпидемии коронавируса зафиксировали на Корсике, которая считается одним из самых популярных направлений для летнего внутреннего туризма во Франции. Предыдущие «волны» ковида там проходили менее жестко, чем в остальной части страны: местные власти требовали от въезжающих предоставлять негативный PCR-тест на коронавирус. 17 июня 2021 года на острове не зафиксировали ни одного случая COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе, население которого составляет 340 тысяч человек, от последствий коронавируса скончались 234 человека

Теперь власти опасаются, что больничных коек из-за вспышки эпидемии на Корсике вскоре может не хватить. В крупном городе Бастия на севере Корсики медучреждения заполнены на 79%. В больницах начали переносить несрочные операции и создавать дополнительные места.

Аналогичный корсиканскому план действий ввели в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег. Там также фиксируют высокое число новых случаев коронавируса.

В северной части Корсики в некоторых городах ввели обязательное ношение маски. Рестораны и бары должны будут закрываться в час ночи. Введены также ограничения на проведение мероприятий в общественных пространствах.

Французские больницы готовятся к росту числа больных COVID-19 меньше чем за неделю до того, как «санитарный пропуск» станет обязательным в поездах и ресторанах. Закон, который, как ожидается, расширит использование QR-кодов с информацией об иммунитете, отрицательном тесте или недавней вакцинации, еще не утвержден Конституционным советом, однако может вступить в силу уже 9 августа. Ранее его приняли в Сенате и Национальном собрании.

Макрон ответил на вопросы французов в Instagram и TikTok

Главным оружием французских властей в борьбе с распространением коронавирусной инфекции остается вакцинация. Обе дозы препарата получили более 36 миллионов человек, а как минимум одну — 43 миллиона. Министр здравоохранения страны Оливье Веран заявил, что за август по меньшей мере одну дозу вакцины должны получить еще семь миллионов человек, однако этому может помешать движение антипрививочников. Его представители каждую неделю выходят на улицы Франции.

Новым вариантом коронавируса, подчеркивают в министерстве здравоохранения, в большей степени заражается молодое население, а также непривитые граждане.

Для того, чтобы убедить молодых французов записаться на вакцинацию, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к своим подписчикам в социальных сетях. Прервав свой летний отпуск, он записал обращение для Instagram и TikTok из резиденции в форте Брегансон. В Елисейском дворце заявили, что на этой неделе президент будет «регулярно» отвечать на вопросы французов касательно вакцинации.

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