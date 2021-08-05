Конституционный совет Франции одобрил введение санитарного пропуска

Конституционный совет не согласился с доводами противников санитарного пропуска, которые считали его противоречащим основному документу страны

Конституционный совет Франции одобрил закон, который расширяет использование «санитарного пропуска» и вводит обязательную вакцинацию для медицинского персонала. Как сообщает France Infо, совет, который рассмотрел проект документа по инициативе премьер-министра, а также группы депутатов и сенаторов, признал почти все его положения соответствующими Конституции Республики.

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«Утверждая эти меры, законодатели руководствовались выполнением конституционного права на охрану здоровья (граждан)», — отмечают в своем решении судьи Конституционного совета. Они не стали отклонять меры, против которых особенно остро выступали противники «санитарного пропуска»: его использование в ресторанах, больницах, поездах дальнего следования и ряде других общественных мест. Согласились во французском КС и с обязательной вакцинации для медицинского персонала.

Под запрет Конституционного совета попал разрыв краткосрочных контрактов (CDD) с теми, кто отказался делать прививку от коронавируса. Обязательную 10-дневную самоизоляцию для людей с положительным тестом на коронавирус также не введут, хотя на ней настаивали в Национальном собрании. Полицейские и жандармы по-прежнему не будут иметь право на проверку больных COVID-19 по их месту жительства.

Закон, одобренный парламентом Франции, вступит в силу после подписания президентом страны Эмманюэлем Макроном. Ожидается, что основной его пункт — расширенное использование «санитарного пропуска» — начнет действовать уже с конца этой недели.

Напомним, так называемый «санитарный пропуск» — QR-код, содержащий сведения о вакцинации, недавно перенесенном COVID-19 или отрицательном тесте на коронавирус — уже действует во французских музеях, спортзалах, кинотеатрах и других общественных местах. При определенных условиях его также можно использовать для пересечения границ внутри Шенгенской зоны, или же въезда во Францию из «красных» зон, где коронавирус распространяется особенно активно.

Против расширенного применения «санитарного пропуска» во Франции каждую неделю проходят акции протеста. 31 июля на улицы страны вышли более 200 тысяч человек, из них 14 тысяч – в Париже. Однако поддерживают протестное движение лишь 37% жителей страны, отмечает Les Echos.

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