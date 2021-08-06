Во Франции скончалась участница советского диссидентского движения Арина Гинзбург

В возрасте 83 лет в Париже ушла из жизни Арина Гинзбург, правозащитница, журналист, филолог, вдова знаменитого советского диссидента и политзаключенного Александра Гинзбурга. Скорбную новость в социальных сетях в эту пятницу, 6 августа, опубликовали близкие Арины Гинзбург, прожившей в Париже более 30 лет после выдворения из СССР.

Реклама Читать далее

«Сегодня в Париже умерла Арина Гинзбург», — этими словами начинается одно из многих сообщений с соболезнованиями сыну правозащитницы Александру Гинзбургу.

Арина (Ирина) Сергеевна Гинзбург родилась в Москве 9 августа 1937 года. После окончания филологического факультета МГУ с 1959 года работала там на кафедре русского языка для иностранцев. В 1962 году она познакомилась с Александром Гинзбургом (1936-2002), советским правозащитником и диссидентом, который тогда только что вернулся после первого срока заключения, который получил за поэтический альманах «Синтаксис». Второй раз Гинзбурга арестовали в 1967 году — за пять дней до свадьбы с Ариной, которая из-за связи с политзаключенным потеряла работу. Свадьба состоялась в лагере на второй год заключения Александра Гинзбурга.

В Советском союзе Арина Гинзбург была автором самизадата, одним из организаторов помощи политзаключенным и участницей петиционных кампаний в ходе громких процессов над диссидентами. Для самиздата она подготовила сборники «История одной голодовки» (1968) и «Калуга, июль 1978».

В 1968 году принимала активное участие в петиционной кампании вокруг знаменитого «Процесса четырех» — суда над Александром Гинзбургом, Юрием Галансковым, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой, которых обвинили в «антисоветской агитации и пропаганде» (Гинзбургу тогда вменили составление и публикацию за границей сборника «Белая книга» по делу писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля). Арина Гинзбург подписывала многочисленные письма в защиту преследуемых в СССР диссидентов, в том числе Габриэля Суперфина и Сергея Ковалева.

С 1974 года она участвовала в деятельности фонда помощи политзаключенным, созданного высланным из СССР Александром Солженицыным. Распорядителем этого «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям» в 1974-м стал ее муж, недавно отбывший пятилетний срок в лагерях. После нового ареста Александра Гинзбурга в 1977-м и третьего срока лишения свободы (8 лет) Арина Гинзбург сама стала распорядителем этого Фонда (1977-1980).

В 1979 году Александра Гинзбурга и еще четырех политзаключенных (Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винса и Валентина Мороза) СССР обменял на двух осужденных в США советских шпионов. В Москве Арина Гинзбург и члены ее семьи подвергались давлению КГБ до конца 1979 года, когда от нее потребовали покинуть СССР. 1 февраля 1980 года она улетела с детьми в Париж.

Во французской столице Арина Гинзбург работала европейским корреспондентом радиостанции «Голос Америки» (1982–1990), а затем заместителем главного редактора газеты «Русская мысль» (1980–1997).

Александр Гинзбург умер в Париже в 2002 году. Он похоронен на кладбище Пер-Лашез.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться