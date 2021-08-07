Во Франции противники санитарных пропусков снова вышли протестовать

На акции против санитарных пропусков в Париже, 7 августа 2021 г.

7 августа противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации вышли протестовать четвертую субботу подряд. Демонстрации заявлены в более чем 150 французских городах.

Реклама Читать далее

В Париже было объявлено сразу о четырех демонстрациях. Одно из шествий стартовало из западного пригорода Нейи-сюр-Сен к парижской площади Шатле по инициативе «желтых жилетов». Еще один парижский кортеж двинулся от Эколь милитэр по призыву крайне правого движения «Патриоты» Флориана Филиппо, отколовшегося от партии «Национальное объединение».

В Париже в связи с протестами были мобилизованы примерно три тысячи полицейских и жандармов, как и в прошлые выходные.

Два дня назад, 5 августа, Конституционный совет признал законным большую часть мер, прописанных в новом законе о расширении применения санитарных пропусков. Таким образом, с 9 августа санпропуска потребуются для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования, вакцинация станет обязательной для сотрудников больниц и домов престарелых. В связи с этим в четверг протестная акция прошла возле Пале-Руаяль, где заседает Конституционный совет.

В прошлую субботу, 31 июля, по данным МВД, более 200 тысяч человек вышли на протесты против санпропусков по всей Франции. 14 тысяч протестующих ведомство насчитало в Париже. За неделю до этого сообщалось о более чем 160 тысяч демонстрантов на акциях по всей стране. Несколько десятков протестующих были задержаны в ходе акций. Власти сообщали о пострадавших при столкновениях полицейских и жандармах.

По данным недавнего соцопроса организации Elabe, 37% французов поддерживают протесты против санитарных пропусков, 48% — не одобряют их. Поддержка этого протестного движения намного ниже, чем была у «желтых жилетов». Более 61% французов поддерживают обязательную вакцинацию для широкой публики.

Манифестации против санитарных пропусков не обходятся без скандалов. Некоторые из протестующих надели на себя желтые звезды, что получило во Франции широкое осуждение. В Представительском совете еврейских организаций заявили, что «шокированы и возмущены нелегитимным присвоением и фальсификацией символов преследования евреев в годы Второй мировой войны».

На прошлой неделе волну осуждения вызвало происшествие в Монпелье, где резким нападкам и оскорблениям со стороны группы демонстрантов подверглись сотрудник аптеки, делавший экспресс-тесты на коронавирус, и его клиенты. О случившемся рассказало издание Midi Libre.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться