Власти Франции объявили о послаблениях в правилах применения «санитарных пропусков»

Во Франции 9 августа вступает в силу расширенное использование «санитарных пропусков». Накануне введения обязательных QR-кодов власти решили продлить «срок годности» ПЦР-тестов для непривитых с 48 до 72 часов. Об этом сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в интервью газете Le Parisien, опубликованном в воскресенье, 8 августа.

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Начиная с понедельника QR-код будет требоваться для посещения торговых центров и крупных магазинов, баров и ресторанов, лечения в больницах (за исключением срочной медицинской помощи) и пользования междугородним общественным транспортом. Получить «санитарный пропуск» с QR-кодом можно при условии прохождения полной схемы вакцинации, после сдачи ПЦР или антигенного теста, а также при наличии справки о недавно перенесенной болезни COVID-19.

QR-код уже требуется с конца июля для посещения мест и мероприятий культуры и досуга — музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, спортзалов и стадионов и других мест отдыха. С 30 августа «санитарный пропуск» должен стать обязательным для сотрудников и волонтеров в учреждениях, работающих с широкой публикой. Префектура наделяется полномочиями по введению обязательного ношения масок на локальном уровне.

Новые меры, по мнению властей, должны позволить избежать объявления новых локдаунов и комендантских часов. На 11 августа назначено очередное заседание Совета безопасности, которое пройдет в формате видеоконференции. На нем будет обсуждаться вопрос о введении третьей (бустерной) дозы вакцины наиболее уязвимым категориям населения.

К концу августа не менее 50 млн французов должны получить как минимум первую дозу вакцины. Это составит 85% от взрослого населения страны. В настоящий момент хотя бы одну прививку получили уже 44 млн человек. По словам главы Минздрава, ежедневно во Франции ставится от 300 тысяч до 400 тысяч прививок.

Оливье Веран также сообщил, что, несмотря на активную прививочную кампанию и введение санитарных пропусков, эпидемиологическая ситуация остается «тревожной» в некоторых французских регионах, в частности в заморских департаментах и на юге страны. «Нам придется перепрограммировать плановую медицинскую помощь и вызвать медицинский персонал из отпусков, срочно открыть дополнительные места в реанимации», — предупредил министр.

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