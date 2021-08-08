В Париже прошел митинг белорусской оппозиции, приуроченный к годовщине президентских выборов

В Париже в воскресенье, 8 августа, на площади Бастилии прошел митинг, организованный живущими во Франции белорусами, приуроченный к годовщине президентских выборов и начала массового протестного движения в стране. Участники акции почтили минутой молчания погибших демонстрантов.

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«Белорусская община в Париже организует […] пикет солидарности, чтобы отметить год борьбы за демократию, за которую белорусы борются в Беларуси и во всем мире. Мы поговорим о нынешней ситуации в Беларуси, вспомним события прошлого года, поддержим политзаключенных и почтем минутой молчания память белорусских героев, погибших в этой борьбе», — говорится на странице акции в Фейсбуке.

Как передает корреспондент RFI, в митинге приняли участие несколько десятков человек. Демонстранты держали бело-красно-белые флаги, портреты политзаключенных и плакат с надписью «Тихановская — наш президент». Согласно независимым подсчетам голосов, Светлана Тихановская получила год назад более 80% голосов избирателей. По официальным данным, победил Александр Лукашенко.

Митинги солидарности белорусской оппозиции в Париже проходили в течение последнего года регулярно, за исключением периодов, когда массовые мероприятия были запрещены из-за эпидемиологических ограничений. Парижская мэрии выразила поддержку протестующими против диктатуры в Беларуси.

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