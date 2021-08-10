Во Франции убит священник. Вину признал подозреваемый в поджоге собора в Нанте

Священник стал жертвой «драматического убийства» в понедельник утром во французской Вандее, сообщил в Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Вину за убийство священнослужителя взял на себя человек, который жил при церковной общине и который является предполагаемым поджигателем Нантского собора в июле 2020 года.

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AFP со ссылкой на источник, знакомый с досье, сообщает, что предполагаемый убийца утром в понедельник добровольно явился в жандармерию и заявил, что убил священника. По данным Le Parisien, священнослужитель Оливье Мэр погиб от удара по голове. Возбуждено дело об умышленном убийстве. Подозреваемого, страдающего психическими расстройствами, сначала взяли под стражу, а затем перевели на принудительную госпитализацию.

Сообщается, что в убийстве признался уроженец Руанды Эмманюэль А. Он уже проходит по делу о пожаре в соборе Нанта в июле 2020 года, где работал волонтером.

Мужчина, проживающий во Франции с 2012 года, тогда признался в умышленном поджоге собора, несколько месяцев провел под стражей, а затем был отпущен под судебный надзор в ожидании суда. Перед этим в его отношении выпустили несколько распоряжений о выдворении из Франции.

С тех пор в рамках меры пресечения он проживал в общине католиков-монфортанцев на западе Франции, которую возглавлял священник Оливье Мэр, убитый в понедельник. Как отметил генеральный секретарь Конференции епископов Франции Венсан Неймон, Оливье Мэр был главой этой конгрегации в стране. Всего же конгрегация представлена в трех десятках стран.

Что известно о подозреваемом?

Версию о террористическом убийстве следствие отклонило, сообщил информированный источник Franceinfo.

По данным СМИ, у подозреваемого были серьезные проблемы с психикой, в связи с чем он провел в больнице месяц — с конца июня до конца июля 2021 года. Вышел из больницы он за 10 дней до убийства.

По данным расследования католического издания La Croix, Эмманюэль А. прибыл во Францию в 2012 году. Он из семьи народа хуту, некоторые его родственники, по данным газеты, причастны к геноциду тутси в середине 1990-х. Отец Эмманюэля А. был убит, когда вернулся в родную деревню. Его дядя отбывает пожизненный срок. В 2005 году Эмманюэль А. в возрасте 24 лет стал полицейским, за несколько лет дослужился до офицера, но вскоре оставил службу.

Прибыв в Нант, Эмманюэль А. сразу был взят под опеку местной католической общиной. В 2013 году он подал свое первое прошение об убежище, в 2015 году ему было в этом отказано. Бюро по защите беженцев и апатридов (Ofpra) сочло, что в его досье нет доказательств того, что он может подвергнуться преследованиями по возвращении в Руанду. Эмманюэль А. обжаловал отказ в статусе беженца, но суд подтвердил решение Ofpra. Затем он попросил вид на жительство в связи с проблемами со здоровьем, но еще до рассмотрения его дела префектура Атлантической Луары выпустила распоряжение, по которому он должен был покинуть Францию в течение 30 дней.

Распоряжений о выдворении в его отношении было выпущено в общей сложности четыре. Последнее — за несколько месяцев до пожара в соборе Нанта, в поджоге которого признался Эмманюэль А. С 2017 года работал волонтером и, в частности, отвечал за закрытие дверей после окончания службы. 31 декабря 2018 года Эмманюэль А. стал жертвой нападения возле ризницы, но не оставил работу в соборе. За два месяца до пожара ему отказали в работе в частной фирме, в которую он хотел устроиться.

Глава МВД вступил в полемику с Марин Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал дань памяти убитому Оливье Мэру, выразив поддержку его конгрегации и всем французским католикам.

Il portait jusque dans les traits de son visage la générosité et l’amour de l’autre. Au nom de la Nation, je rends hommage au Père Olivier Maire. Pensées chaleureuses pour les Montfortains et tous les catholiques de France. Protéger ceux qui croient est une priorité. https://t.co/meWKC8ZWWB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2021

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также выразил поддержку католикам Франции в связи убийством священника и побывал на месте трагедии.

Дарманен подверг критике публичную реакцию лидера французских крайне правых Марин Ле Пен на это убийство. «Во Франции можно быть нелегалом, поджечь собор Нанта, не быть выдворенным, и совершить рецидив, убив священника», — написала она у себя в твиттере, назвав это «полным провалом политики государства и Жеральда Дарманена».

Глава МВД назвал этот комментарий бесчестным. «Вместо того, чтобы выразить сочувствие католикам, принявшим этого убийцу, мадам Ле Пен начинает полемику без знания фактов», — написал Дарманен. Он напомнил, что иностранец не мог быть выдворен, так как находился под судебным надзором в ожидании суда по уголовному делу.

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