Во Франции убит священник. Вину признал подозреваемый в поджоге собора в Нанте

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Машины жандармерии перед зданием, где обнаружили тело убитого священника Оливье Мэра, 9 августа 2021 г.
Машины жандармерии перед зданием, где обнаружили тело убитого священника Оливье Мэра, 9 августа 2021 г. AFP - SEBASTIEN SALOM-GOMIS
RFI
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Священник стал жертвой «драматического убийства» в понедельник утром во французской Вандее, сообщил в Twitter министр внутренних дел Жеральд Дарманен. Вину за убийство священнослужителя взял на себя человек, который жил при церковной общине и который является предполагаемым поджигателем Нантского собора в июле 2020 года.

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AFP со ссылкой на источник, знакомый с досье, сообщает, что предполагаемый убийца утром в понедельник добровольно явился в жандармерию и заявил, что убил священника. По данным Le Parisien, священнослужитель Оливье Мэр погиб от удара по голове. Возбуждено дело об умышленном убийстве. Подозреваемого, страдающего психическими расстройствами, сначала взяли под стражу, а затем перевели на принудительную госпитализацию. 

Сообщается, что в убийстве признался уроженец Руанды Эмманюэль А. Он уже проходит по делу о пожаре в соборе Нанта в июле 2020 года, где работал волонтером. 

Мужчина, проживающий во Франции с 2012 года, тогда признался в умышленном поджоге собора, несколько месяцев провел под стражей, а затем был отпущен под судебный надзор в ожидании суда. Перед этим в его отношении выпустили несколько распоряжений о выдворении из Франции.

С тех пор в рамках меры пресечения он проживал в общине католиков-монфортанцев на западе Франции, которую возглавлял священник Оливье Мэр, убитый в понедельник. Как отметил генеральный секретарь Конференции епископов Франции Венсан Неймон, Оливье Мэр был главой этой конгрегации в стране. Всего же конгрегация представлена в трех десятках стран.

Что известно о подозреваемом?

Версию о террористическом убийстве следствие отклонило, сообщил информированный источник Franceinfo.

По данным СМИ, у подозреваемого были серьезные проблемы с психикой, в связи с чем он провел в больнице месяц — с конца июня до конца июля 2021 года. Вышел из больницы он за 10 дней до убийства.

По данным расследования католического издания La Croix, Эмманюэль А. прибыл во Францию в 2012 году. Он из семьи народа хуту, некоторые его родственники, по данным газеты, причастны к геноциду тутси в середине 1990-х. Отец Эмманюэля А. был убит, когда вернулся в родную деревню. Его дядя отбывает пожизненный срок. В 2005 году Эмманюэль А. в возрасте 24 лет стал полицейским, за несколько лет дослужился до офицера, но вскоре оставил службу. 

Прибыв в Нант, Эмманюэль А. сразу был взят под опеку местной католической общиной. В 2013 году он подал свое первое прошение об убежище, в 2015 году ему было в этом отказано. Бюро по защите беженцев и апатридов (Ofpra) сочло, что в его досье нет доказательств того, что он может подвергнуться преследованиями по возвращении в Руанду. Эмманюэль А. обжаловал отказ в статусе беженца, но суд подтвердил решение Ofpra. Затем он попросил вид на жительство в связи с проблемами со здоровьем, но еще до рассмотрения его дела префектура Атлантической Луары выпустила распоряжение, по которому он должен был покинуть Францию в течение 30 дней.

Распоряжений о выдворении в его отношении было выпущено в общей сложности четыре. Последнее — за несколько месяцев до пожара в соборе Нанта, в поджоге которого признался Эмманюэль А. С 2017 года работал волонтером и, в частности, отвечал за закрытие дверей после окончания службы. 31 декабря 2018 года Эмманюэль А. стал жертвой нападения возле ризницы, но не оставил работу в соборе. За два месяца до пожара ему отказали в работе в частной фирме, в которую он хотел устроиться.

Глава МВД вступил в полемику с Марин Ле Пен

Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал дань памяти убитому Оливье Мэру, выразив поддержку его конгрегации и всем французским католикам.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен также выразил поддержку католикам Франции в связи убийством священника и побывал на месте трагедии.

Дарманен подверг критике публичную реакцию лидера французских крайне правых Марин Ле Пен на это убийство. «Во Франции можно быть нелегалом, поджечь собор Нанта, не быть выдворенным, и совершить рецидив, убив священника», — написала она у себя в твиттере, назвав это «полным провалом политики государства и Жеральда Дарманена».

Глава МВД назвал этот комментарий бесчестным. «Вместо того, чтобы выразить сочувствие католикам, принявшим этого убийцу, мадам Ле Пен начинает полемику без знания фактов», — написал Дарманен. Он напомнил, что иностранец не мог быть выдворен, так как находился под судебным надзором в ожидании суда по уголовному делу.

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