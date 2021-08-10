Лионель Месси прибыл в Париж и согласовал контракт с ПСЖ

Футболист Лионель Месси прибыл в Париж. Как ожидают СМИ и болельщики, в ближайшее время он может подписать контракт с клубом «Пари-Сен-Жермен» и завершить главный трансфер этого спортивного сезона. В аэропорту Ле Бурже и на стадионе Стад де Франс его встретили фанаты парижской команды.

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Лионель Месси вылетел из Барселоны на частном самолете вместе с женой и тремя детьми во вторник днем. Бизнес-джет приземлился в парижском аэропорту Ле Бурже около 15:30 по местному времени. Около терминала футболиста встречали десятки болельщиков и журналисты. На балкон здания Ле Бурже легендарный нападающий вышел в майке с надписью «Здесь — Париж» — слоганом «Пари-Сен-Жермен».

По данным французской газеты L’Equipe, Месси и ПСЖ удалось согласовать детали контракта. Как утверждают журналисты, контракт может быть подписан на два года, а зарплата игрока, по предварительным данным, составит от 30 до 35 миллионов евро.

В ПСЖ объявили о внеочередной пресс-конференции. Она состоится завтра в среду, 11 августа, в 11 утра по местному времени. Официально о присутствии на ней Лионеля Месси не говорится — однако в twitter-аккаунте клуба объявили, что представят «новый бриллиант» ПСЖ.

Ранее Лионель Месси назвал «возможным» переход в ПСЖ после прощания с «Барселоной». На пресс-конференции он расплакался, комментируя конец 17-летней игры в испанской команде. «Барселона» не смогла продолжить сотрудничество с Месси из-за финансового положения клуба.

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