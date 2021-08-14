Во Франции пятую субботу подряд продолжаются акции протеста против санитарных пропусков

Тысячи человек в разных городах Франции уже традиционно в субботу вышли на демонстрации против санитарных пропусков и обязательной вакцинации.

Тысячи человек в разных городах Франции уже традиционно в субботу вышли на демонстрации против санитарных пропусков и обязательной вакцинации. По оценкам МВД, общее число участников более чем 200 заявленных акций 14 августа может составить около 250 тысяч человек. Сами демонстранты обвиняют власти в занижении масштабов протеста.

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В Париже, как и в предшествующие недели, было заявлено три разных шествия. Бывший член крайне правого «Национального объединения» Флориан Филиппо собрал своих сторонников из партии «Патриоты» на площади Каталонии. Представители движения «Желтых жилетов» объявило сбор у станции метро Порт Доре на востоке французской столицы. Еще одна демонстрация стартовала с Биржевой площади.

Корреспондент газеты Le Monde цитирует некоторые лозунги и плакаты участников протестного шествия: «Стоп коронабезумие», «Освободим Францию», «Да свободе выбора», «Забирай свой пропуск, Макрон, и проваливай». Помимо Парижа наиболее многочисленные демонстрации проходят на юге Франции: в Марселе, Ницце, Тулоне, Монпелье и Перпиньяне. Сообщается о стычках демонстрантов с полицией в Ренне и Лионе.

В прошлую субботу, по данным полиции, в демонстрациях приняли участие 237 тысяч человек по всей Франции. Сами активисты оценили число участников в «минимум» 415 тысяч человек.

Так называемый «санитарный пропуск» с QR-кодом требуется во Франции для посещения учреждений культуры и развлекательных заведений, а также мест общественного питания, пользования междугородним общественным транспортом и для госпитализации (за исключением срочной медицинской помощи). Обязательной вакцинации подлежат все сотрудники системы здравоохранения.

Согласно соцопросу компании Ipsos, проведенному в июле 2021 г., большинство французов, 62% поддерживают введение санитарных пропусков для доступа в общественные места. Этот процент ниже среди молодежи: лишь 47% опрошенных в возрасте 18-34 лет поддержали идею санпропусков для посещения баров, ресторанов, музеев или торговых центров.

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