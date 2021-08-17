На юге Франции из-за лесного пожара эвакуировали несколько тысяч туристов

Несколько тысяч человек были эвакуированы в понедельник, 16 августа, из кемпингов в окрестностях Сен-Тропе в департаменте Вар из-за лесного пожара. Об этом сообщил AFP представитель пожарной службы департамента. В тушении принимают участие 750 пожарных. Трое человек получили ранения.

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Подвергшаяся эвакуации зона мало населена, однако летом в ней располагаются несколько кемпингов. Шесть из которых были выселены пожарными к утру 17 августа.

Полиция также попросила не загружать дороги вокруг залива Сен-Тропе и оставить свободный доступ спасателям. Туристов временно расположили в муниципальных помещениях местных населенных пунктов, в частности, в коммуне Борм-ле-Мимоза неподалёку от летней резиденции президента Франции. Около 1200 человек провели ночь в спортивном зале и здании школы.

Пожар начался в ста километрах от Тулона в понедельник, 16 августа, и ко вторнику охватил уже более 2500 га леса и поросших кустарником пустошей. Быстрому распространению огня способствуют атмосферные условия — высокие температуры и сильный ветер.

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