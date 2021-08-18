Пожары во Франции: в районе Сен-Тропе сгорело более семи тысяч гектаров леса

Свои дома, отели и кэмпинги были вынуждены покинуть тысячи человек

На Юге-Франции недалеко от Сен-Тропе меньше чем за неделю выгорело более семи тысяч гектаров леса, погибли не менее двух человек. Как сообщает местные СМИ, пожарные по-прежнему не могут справиться с огнем примерно в десяти километрах от популярного курортного города. Этот пожар стал крупнейшим во Франции за все лето.

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Как отмечает France Bleu Provence, «гигантский» пожар распространяется стремительно. За двое суток его площадь выросла на пять тысяч гектаров. Возгорание стало крупнейшим в регионе за 20 лет, уничтожена половина заповедной зоны Маврской равнины (plaine de Maures).

В тушении пожара принимают участие более тысячи спасателей, а также 120 жандармов. Для борьбы с огнем используются вертолеты и самолеты.

Пожару помогает жаркая погода и присутствие мистраля — сильного северо-западного ветра, который часто дует на средиземноморском побережье Франции. Его скорость достигает 50 километров в час. Очевидцы рассказывают, что из-за ветра огонь может распространяться даже в тех местах, где между деревьями есть значительное расстояние.

Спасатели обнаружили тела двух людей, погибших от огня. Более двадцати человек, в том числе пожарные, получили ранения. Эвакуированы порядка десяти тысяч местных жителей и туристов. Трасса A57, идущая по побережью, перекрыта.

В префектуре предупреждают, что из-за погодных условий быстро потушить пожар не получится. Днем в среду ветер сменился на восточный, а вихри помогают огню распространяться «в случайном направлении».

Летом 2021 года лесные пожары бушевали на всей территории Европы. Особенно сильно пострадали страны на юге континента — Греция и Италия. Рекордные пожары также фиксировали в Якутии и Турции, однако благодаря холодной погоде и дождям во Франции возгораний удавалось избежать.

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