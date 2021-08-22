Память певицы и танцовщицы Жозефины Бейкер почтят символическим захоронением в Пантеоне

Известная американо-французская певица и танцовщица, а также участница движения Сопротивления и борец с расизмом Жозефина Бейкер будет перезахоронена в парижском Пантеоне. Как сообщает в воскресенье, 22 августа, France Info, такое решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Позже потомки Жозефины Бейкер уточнили агентству France-Presse, что захоронение в усыпальнице великих людей Франции будет символическим: прах певицы будет по-прежнему покоиться на кладбище в Монако.

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Президент Французской республики решил таким образом отдать дань уважения артистке и активистке борьбы за свободу и равенство. Как уточняет France Info, Жозефина Бейкер станет первой чернокожей женщиной, похороненной в Пантеоне, усыпальнице великих людей Франции. Церемония перезахоронения состоится 30 ноября.

В воскресенье вечером сын певицы Жан-Клод Буйон-Бейкер пояснил агентству France-Presse, что «перезахоронение» будет символическим. В Пантеоне появится надгробный памятник и мемориальная доска. Прах же Жозефины Бейкер будет по-прежнему покоиться на кладбище в Монако.

Петиция за то, чтобы перенести прах Бейкер в Пантеон, запущенная два года назад, собрала 38 000 подписей. «Художница, первая чернокожая мировая звезда, муза кубистов, участница Сопротивления во время Второй мировой войны, сподвижница Мартина Лютера Кинга в борьбе за гражданские права в США и Международной лиги против расизма и антисемитизма во Франции […] мы думаем, что Жозефина Бейкер заслужила свое место в Пантеоне», — говорится в тексте.

Жозефина Бейкер родилась в 1906 году в США, в 1925 году переехала во Францию, танцевала в варьете Фоли-Бержер и театре на Елисейских полях. В 1937 году получила французское гражданство. Во время Второй мировой войны выступала перед французскими войсками и работала на движение Сопротивления и разведку, получила удостоверение летчика, стала лейтенантом.

Она была награждена медалями Сопротивления и Освобождения, знаком Военного Креста и орденом Почетного легиона. Проживая во Франции, Жозефина Бейкер с 1950-х годов поддерживала движение за гражданские права в США. Артистка скончалась в 1975 году и была похоронена с воинскими почестями в Монако.

Пантеон, находящийся на холме Святой Женевьевы в Латинском квартале Парижа, более двух веков служит светским некрополем «великих людей Франции», память о которых чтит «благодарная родина». В нем захоронено 80 человек, среди которых только пять женщин. Среди похороненных в Пантеоне есть политики, ученые, военные, до сегодняшнего дня деятели культуры представлены только именами писателей и художников.

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